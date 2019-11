Leonardo DiCaprio y su afán de enamorar a jovencitas menores de 25 años

Leonardo DiCaprio, quien ha trabajado en innumerables cintas, cumple 45 años este lunes 11 de noviembre. El famoso actor y ganador del Oscar por su papel en “El renacido” mantiene una sólida relación con la modelo Camila Morrone.

Aprovechando su onomástico, indagamos la lista de conquistas de la celebridad. Él, al parecer, tiene un requisito para iniciar un romance: la chica no debe superar los 25 años.

Leonardo DiCaprio

Erin Heatherton

En 2012, Leonardo DiCaprio salió con la modelo de Victoria’s Secret Erin Heatherton. En aquella época ella tenía 22 y él 38.

Kelly Rohrbach

La actriz de Baywatch Kelly Rohrbach es, hasta el momento, la modelo más grande con la que el actor ha mantenido una relación. La joven tenía 25 años cuando salió, en el 2015, con el ganador del Oscar.

Toni Garrn

La modelo y actriz Toni Garrn también se dejó conquistar por los encantos del protagonista de “El lobo de Wall Street”. La alemana, quien en ese entonces no llegaba a los 22, estuvo un año con el actor.

Bar Refaeli

Si nos referimos a relaciones largas, Bar Refaeli fue una de ellas. La modelo, quien estuvo metida en un escándalo evasión fiscal en Israel, con tan solo 20 años empezó a salir con Leo. La relación se inició en 2005 y culminó en 2011.

Leonardo DiCaprio

Blake Lively

Al parecer, Leonardo DiCaprio se recuperó muy rápido de su noviazgo fallido con Bar, pues al poco tiempo se relacionó con la actriz Blake Lively, quien ahora es esposa de Ryan Reynolds, con quien tiene dos hijas. Ella tenía 23 y Leo 37.

Leonardo DiCaprio

Gisele Bündchen

Otro de sus romances más sonados y largos fue con la top model brasileña Gisele Bündchen. La pareja duró cinco años junta. Todo empezó en el 2000 cuando el protagonista de “Titanic” quedó impactado por la joven, que aquel entonces tenía 20 años.

Cabe mencionar que la ruptura fue todo un escándalo, pues rumores señalaron que el actor puso punto final a la relación para empezar a salir con Bar Refaeli.

Ahora, Gisele Bündchen es la esposa de Tom Brady, famoso deportista de los Estados Unidos.

Leonardo DiCaprio

¿Leonardo DiCaprio fue novio de Rihanna?

En abril de 2016, saltó el rumor que Leonardo DiCaprio habría iniciado un romance con la cantante Rihanna, luego que este diera por finalizado su compromiso con Kelly Rohrbach.

Leonardo DiCaprio

Incluso, se llegó a especular que la estrella pop sufrió un aborto, algo que fue desmentido por el representante del actor.

Por su parte, Rihanna señaló que su relación con Leo solo fue pura amistad. “Ahora estoy tan ocupada que no tengo mucho tiempo que ofrecer a un hombre, así que no sería justo pensar en poner a alguien más en esta vida. Si lo hiciera tendría que ser lo suficientemente hombre para vivir con mi horario y no asustarse”, comentó hace un par de años.