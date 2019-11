Las verdaderas razones de Jennifer Aniston para crearse una cuenta en Instagram

Desde que Jennifer Aniston abrió su cuenta oficial de Instagram, no ha dejado de ser noticia ya que la actriz de la recordada serie “Friends” siempre se mostró más que reticente a ser parte del mundo de las redes sociales, del cual ha confesado aún no consigue entender. Sin embargo, poco se sabe de las razones reales que llevaron a la ex de Brad Pitt a adentrarse en el mundo de las plataformas virtuales, hasta ahora.

Todo sucedió durante una entrevista vertida a “The Guardian” donde fue preguntada por su reciente ingreso al mundo de las redes sociales, en especial Instagram que, a tan solo un par de horas de abrir su cuenta oficial, ya contaba con un poco más de 5 millones de seguidores.

Jennifer Aniston cuenta con más de 19 millones de seguidores en Instagram

Esto, lejos de emocionarla, confesó, la aturde pues ha revelado es un mundo al cual no termina de entender ni adaptarse:

“Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí (el mundo de las redes sociales) … Me encantaría que alguien me lo explicara mejor, pero ahí está y ahora tengo que seguir con ello”, expresó jennifer Aniston, un tanto como si fuera una obligación más que por iniciativa propia.

Primera publicación de Jennifer Aniston en Instagram (15 de octubre)

Sin embargo, cabe la pregunta de, si Jennifer Aniston aún se sigue mostrando incómoda con Instagram y el resto de las redes sociales ¿qué la llevó a crearse una cuenta oficial? Pues, la respuesta parece estar vinculada a su carrera como actriz.

Y es que Jennifer Aniston se encuentra en medio de la promoción de su nueva serie “The Morning Show” que se transmite de manera exclusiva por Apple TV y todo indica que la mencionada plataforma de streaming condicionó a la actriz a que, sí o sí, debía crearse una cuenta oficial en Instagram y el resto de redes sociales, lo cual ayudará no solo a impulsar el mencionado show, sino también a despertar el interés de parte de los fans que siguen la carrera de la ex de Brad Pitt.

Jennifer Aniston en su nueva serie "The Morning Show" por Apple TV

Jennifer Aniston en Instagram

Jennifer Aniston no lleva mucho tiempo en Instagram, y a la fecha cuenta con 19 millones 148 mil 997 seguidores; tan solo ha realizado 10 publicaciones desde el 15 de octubre cuando hizo su primer post, que fue una foto con el antiguo cast de la serie “Friends”.