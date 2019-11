El antes y después de Janet Barboza tras negar “arreglitos” en su rostro

Luego que Janet Barboza negara hacerse arreglitos en el rostro, muchos han dudado de la veracidad de las palabras de la popular ‘rulitos’. Sin embargo, y a pesar de la polémica de estas palabras, lo cierto es que el paso de los años no es ajeno para nadie, tampoco para la ex de Jean Paul Strauss que ha ido cambiando desde su aparición a mediados de los noventas en la televisión peruana.

Durante la última edición de “Válgame”, Janet Barboza volvió a protagonizar un acalorado intercambio de palabras con uno de sus compañeros de panel, Kurt Villavicencio, quien le preguntó por sus supuestas cirugías en el rostro, a lo que la popular ‘rulitos’ contestó:

“Quiero decir públicamente que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso”, pero no contenta con esto agregó: “Quisiera invitar al doctor a que me analice a ver si utilizo botox… no tengo ningún tipo de relleno en el rostro”.

Janet Barboza: Magaly Medina la critica en 2010

Sin embargo, este tema, el de las supuestas cirugías o retoques en el rostro es algo que ha perseguido por años a Janet Barboza. De hecho, en 2010, Magaly Medina, cuestionó el aspecto de la ‘rulitos’ en ese entonces.

En su momento, la popular ‘Urraca’ dijo, entre otras cosas: “Pero esta mujer, no sé qué se ha hecho en la cara que se ha transformado… yo no sé por qué se deforma el rostro de esta manera. Tenía algunas líneas de expresión que no se le ve mal, pero lo que ha ido haciendo con el tiempo, para que en su cara le hagan ciertos retoques, retoques que no siempre quedan bien”.

En ese entonces, Magaly Medina especuló que Janet Barboza se habría sometido a aplicaciones de ácido hialurónico, colágeno haciendo las mejillas sobresalientes, así como el uso del bótox en el rostro.

Ese mismo año, Janet Barboza negó expresamente ir al cirujano ante las cámaras de Magaly Medina: “Todavía no me he hecho ningún arreglito, pero en algún momento que lo necesite me lo voy a hacer. Pro cuando se necesite hay que arreglarse por el bien del público, de sí mismo”

Janet Barboza y el paso del tiempo

Sin embargo, desde su aparición mediática a finales de los noventas en la “Movida de los Sábados”, Janet Barboza ha mostrado un cambio constante en los 20 años que lleva apareciendo en la televisión peruana.

En el comparado de las imágenes que encontramos en su pasado televisivo a las que hoy podemos apreciar en su cuenta de Instagram, es visible el cambio que la ‘rulitos’ ha mostrado en estas dos décadas.

Janet Barboza fue uno de los rostros más visibles del impulso comercial que tuvo la cumbia a finales de los noventas e inicios de los dos mil, para luego pasar a la conducción de diversos programas; el más reciente es “Válgame”, espacio de espectáculos de Latina que conduce al lado de Mónica Cabrejos, Karla Tarazona y el ‘Zorro’ Supe.

La cajamarquina también se ha desarrollado de manera exitosa en el ámbito empresarial con una peluquería y cadenas de spas.

De hecho, el 31 de enero de 2018, la propia Janet Barboza, sin temor a las comparaciones, compartió una fotografía de hace 20 años en su cuenta de Instagram. En esta, la ‘rulitos’ luce un bikini de tonalidades azules, con la mano izquierda sobre la cintura, luciendo su cabellera característica y una menuda sonrisa.

La leyenda de esta publicación reza lo siguiente: “Hace 20 años de esta fotito”.