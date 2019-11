Frida Sofía y Chiquis Rivera protagonizan bochornosa pelea en un bar

Varios medios internacionales reportaron una pelea entre Frida Sofía y Chiquis Rivera tras la entrega de los Premios de la Radio realizado en Texas.

Según el programa Sale el Sol, la hija de Alejandra Guzmán, quien fue contratada como conductora del evento, trató mal a varios invitados, entre ellos al vocalista de la agrupación Bronco, Lupe Esparza.

Dicha actitud de Frida Sofía habría colmado la paciencia de Chiquis Rivera. Según reportan, la hija de la desparecida cantante Jenni Rivera esperó a que el evento acabara para enfrentar a la modelo en la fiesta ofrecieron los premios.

En el bar, Chiquis Rivera habría reclamado delante de todos la actitud poco amable y profesional de Frida Sofía, quien no dudó en responderle con insultos, según se puede ver en los videos, que ya circulan por varios portales y redes.

Cabe mencionar que en las imágenes solo se ve a la novel cantante con una actitud violenta, insultando y haciendo señas obscenas a una persona, que no sale en el clip, pero que aseguran se trataría de la hija de Jenni Rivera.

Instagram: Frida Sofía se pronuncia tras protagonizar pelea

A través de sus historias de Instagram, Frida Sofía negó tajantemente haberse portado mal con Lupe Esparza, pero aclaró que su penosa actitud se debió porque Chiquis Rivera le estaba retando a una pelea durante el evento de los Premios de la Radio.

“Que noticia tan pen***, ¿cómo me voy a estar peleando o insultando al señor de Bronco. Sorry, no sabía quién era, en realidad, pero nunca lo traté mal, ni nada”, inició el video, aclarando que jamás quiso ofender al vocalista de Bronco.

“Pero esa vieja (Chiquis Rivera), no creo que lo estaba defendiendo, si me gritaba ‘you, Little fucking bitch’ (‘Tú, maldita per***’) y todavía me hace así (haciendo una seña insinuando que le tenía miedo)

Finalmente, Frida Sofía compartió una fotografía donde se la vio posando con los integrantes de Bronco, incluyendo Lupe Esparza.