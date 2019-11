Deysi Araujo sobre affaire con ‘Chiquito’ Flores: “Solo hablaba de Tula y decía que era el amor de su vida”

Deysi Araujo es la más reciente participante del controversial programa “El valor de la verdad”, espacio donde reveló infidencias de sus romances con distintas figuras de la farándula.

Fue precisamente la pregunta número siete la que puso en evidencia el affaire que mantuvo Deysi Araujo con el exfutbolista Juan ‘Chiquito Flores’, quien buscó a la vedette cajamarquina tras el fin de su polémica relación con Tula Rodríguez.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con ‘Chiquito Flores’? preguntó el conductor del programa entre las risas de los amigos que acompañaban a Deysi Araujo . La respuesta de la participante fue afirmativa y contó que el exarquero de Universitario de Deportes solo se dedicaba a hablarle sobre la conductorta de “En boca de todos” y eso le molestaba.

Deysi Araujo revela que 'Chiquito' Flores la buscó como 'paño de lágrimas'

“Yo nunca lo había visto en persona pero sí sabía que era la pareja de Tula, a mí me encanta el color serio, siempre me ha llamado la atención... me encanta su tamaño, me gustan los hombres altos”, explicó Deysi Araujo.

“Todo el tiempo se la pasaba hablándome de Tula, todo el tiempo, y eso claro que me molestaba. Me decía que era la mujer de su vida, estaba dolido, me sé toda la historia, e por qué él la engañó con Maribel Velarde”, agregó la vedette de 33 años.

Además, Deysi Araujo contó que ‘Chiquito’ Flores quiso tener intimidad con ella tras recogerla de una de sus presentaciones pero ella no quiso porque “tenía miedo”. “A mí me gustan los hombres altos, muy altos, pero este hombre era un ‘hombrazo’ y yo dije ‘este me mata’”, señaló.