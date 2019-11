Deysi Araujo hace llamado a mujeres que son ultrajadas: “No deben callarse por más que estén solas”

La vedette Deysi Araujo ocupó el ‘sillón rojo’ de “El valor de la verdad”, donde contó experiencias inéditas de su vida privada, una de las más desgarradoras fue su confesión sobre el abuso sexual del que fue víctima durante su adolescencia, por parte de su empleador en un restaurante de San Juan de Lurigancho.

“No pude hacer nada, no hice nada” dijo Deysi Araujo sobre la terrible experiencia que vivió a los 13 años. "Han pasado de eso bastantes años pero ese tipo de delitos no prescriben, tú podrías conseguir identificar al culpable, aún hoy, y denunciar al culpable ¿Te gustaría hacerlo?, comentó Beto Ortiz.

La vedette expresó que sí le gustaría denunciar a su agresor y además, hizo un llamado a todas las mujeres que al igual que ella han sido o son víctimas de abuso sexual.

“Esto también es una experiencia para decirles a todas las mujeres, que nunca deberían callarse por más que estén solas porque yo sé que no soy la única persona que ha venido de provincia y que ha sufrido este tipo de maltratos, nadie debe quedarse callada”, dijo Deysi Araujo entre lágrimas.

Asimismo, Deysi Araujo confesó que no habló con nadie sobre el tema ni denunció a su agresor porque éste la tenía amenazada. “Me callé porque no tenía a nadie y el hombre me amenazó con matarme y obviamente yo tenía miedo”, señaló.

Por otro lado, la “novia de la Copa América” admitió que no siente vergüenza al contar su experiencia. “Soy una persona pública y ojalá sirva de ejemplo para que otras mujeres nunca se callen, por mas que no tengan quién las defienda hay autoridades a quienes puedes ir y hacer la denuncia y no dejar libres a estos individuos”, sentenció Deysi Araujo.