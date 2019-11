Pamela Franco sobre Christian Domínguez: ¿Quién no es mujeriego?

Luego que Christian Domínguez terminó su relación sentimental con la bailarina Isabel Acevedo, el cantante de la “Gran Orquesta Internacional” fue vinculado con Pamela Franco, pero ambos artistas se han encargado de desmentirlo.

Los rumores de una presunta cercanía entre Christian y Pamela comenzaron luego que Magaly Medina presentó unas comprometedoras imágenes de los cantantes a las afueras de un concurrido karaoke.

Pese al video presentado en “Magaly TV, la firme”, Pamela Franco señaló que solo es amiga de Christian Domínguez, pero esa opinión parece haber variado en estas últimas semanas.

Resulta que en una reciente entrevista, la cantante de cumbia tuvo elogios para su excompañero de conducción. “Nos llevamos bien. Ahora, si tengo algo con él... Yo soy soltera y no sé lo que va a pasar mañana, pero tranquila y él también... Es guapo el muchacho. Tiene lo suyo”, dijo Franco en declaraciones para al diario Trome.

En otro momento de la entrevista, la exfigura de Latina defendió a Christian Domínguez al ser señalado de hombre infiel. "Le han hecho fama de mujeriego. Pero, ¿quién no es mujeriego? Todos lo son. La verdad que no me voy a guiar por lo que diga la gente y no lo digo por Christian. No me baso por lo que digan, pues me guiaré por la fama en como se comporten conmigo”, sentenció.

Christian Domínguez y Pamela Franco en camioneta de “Chabelita”

El programa de Magaly Medina compartió nuevas imágenes de Christian Domínguez y Pamela Franco a la salida de un gimnasio.

Según se pudo ver en el video, los artistas se mostraron muy unidos y se subieron al auto que aún pertenece a Isabel Acevedo “Chabelita”, expareja del cumbiambero.