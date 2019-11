Brunella Horna aún no busca casarse con Richard Acuña: “Tengo 22 años, soy chiquilla”

La relación entre Brunella Horna y Richard Acuña es una de las más estables que existen entre las parejas mediáticas de nuestro país. Sin embargo, la joven empresaria descartó una posible boca con el excongresista.

La modelo quiere disfrutar su edad a plenitud, es por tal razón que tampoco está en su mente criar hijos. Dichas declaraciones fueron extraídas de un medio de prensa local.

"¿Boda? ¿Cuál? Todavía no me quiero casar, si a mí me ven chibolita, me falta mucho para vivir. Recién tengo 22 años, no quiero tener hijos, soy chiquilla por favor”, dijo la popular ‘Baby Candy’ tras ser consultada si es que piensa dar el siguiente paso con su pareja.

En lugar de ello, indicó que piensa enfocarse en el crecimiento y estabilidad de la empresa de ropa y accesorios que creó. “Primero que mis negocios estén estables y luego pensaré en boda. Por ahora no", sostuvo.

Así también, respondió un detalle íntimo de su pareja. "¿Que Richard ronca? No, él es tranquilo, no es difícil estar con él, pero no le gusta salir en televisión (en programas de espectáculos) ni se entera cuando lo mencionan porque no está pendiente de lo que sale en pantallas”, expresó.

Brunella Horna lo tiene “chequeadito” a Richard Acuña

Durante una entrevista para “En boca de todos”, la empresaria se sinceró y dijo que no perdonaría una infidelidad de Richard Acuña, en caso él lo cometa en algún momento.

"Yo te puedo aceptar una vez, que te equivocaste, pero tantas veces, ya es otra cosa", expresó. En ese contexto, la modelo se refirió sobre las presuntas infidelidades del cumbiambero Christian Domínguez.

Alguien se tiene que vengar de todo lo que ha hecho. Es el karma, es la vida, así gira el mundo. Si alguien te ha hecho daño, cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti, va a llegar un momento en que el karma llegará a tu vida", indicó.