Banda peruana Jefry realizará gira en Colombia

La banda peruana Jefry llevará nuevamente su propuesta musical al mercado internacional. El grupo realizará esta semana una gira en Colombia, país en el que grabó su último disco y formará parte del Festival Fiura de Cali, además de alternar con las bandas locales Los Petit Fellas y Lika Nova.

Jefry se presentará el sábado 9 de noviembre en Cali en el Teatro Municipal con Los Petit Fellas, el viernes 15 en el festival Fiura y el sábado 16 en Bogotá en el Selina Chapinero junto a Lika Nova.

El grupo peruano presenta recientemente sus nuevos singles “Te Siento Adentro” y “Camino sin pies”, los cuales están disponibles en todas las plataformas digitales. Ambos temas son un adelanto de su segunda producción discográfica, grabada en los estudios de Árbol Naranja de Colombia con el productor Javier Rodríguez (Telebit, Tourista).

Los dos singles presentan un nuevo sonido de la banda con letras liberadoras, ideales para olvidar a un amor pasado. Cabe anotar que en el caso de “Te siento adentro”, el videoclip protagonizado por la modelo Luciana Duharte y dirigido por Luis Bayona, refleja el cansancio de una persona por no poder dormir a causa de pensamientos de un amor que no sale de su mente y no la deja seguir con su vida.