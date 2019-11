Axel tras ser acusado de abuso sexual: “Estoy muy mal, no quiero hablar con nadie”

Luego del incidente que protagonizaron Axel y Tini Stoessel, a quien supuestamente el cantante le tocó de una manera que incomodó a la pareja de Sebastián Yatra, salió a la luz una denuncia de abuso sexual en contra del intérprete de “amo”.

A mediados de octubre, el artista fue denunciado por una joven, quien decidió permanecer en el anonimato, de haberla atacado en el 2017 en Río Negro (Argentina).

Axel, abuso sexual

Tras la polémica desatada, Patricia Sosa, colega de Axel, habló en el espacio que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre, Polino Auténtico, sobre la denuncia contra el músico, y reveló que lo llamó al enterarse.

Axel, abuso sexual

"Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento, y que no quería hablar con nadie".

Asimismo, Sosa contó que después le escribió por WhatsApp: “Agradezco que me hayas ido a reemplazar, yo estoy muy mal, no quiero hablar con nadie”, le habría comentado el cantante.

Instagram: Alex se alejó de las redes

En su cuenta de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores, Axel se ha mantenido muy hermético con respecto a su vida diaria tanto personal como laboral desde la denuncia en su contra por abuso sexual.

Axel, abuso sexual

La última publicación del artista corresponde al 16 de octubre, donde anuncia un nuevo proyecto.

Seguidores le piden que den la cara

Usuario de Instagram aprovechan dicha vía para pedirle a Axel que dé la cara y afronte las consecuencias de su supuesto delito.

Axel, abuso sexual

“¿Qué onda la denuncia de abuso?”, “Los están denunciado por abuso sexual. No creo que esté feliz”, “¿Por qué no sales a dar la cara con todas las acusaciones de abuso que tienes?”, “Deja de esconderte atrás de canciones sin sentido alguno. ¡No sigas decepcionándome, se un poco hombre!”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social del artista.