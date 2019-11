Anahí de Cárdenas revela que tiene cáncer de mama y Tatiana Astengo le envía mensaje

La actriz Anahí de Cárdenas utilizó las redes sociales para anunciar que le detectaron cáncer de mama. A través de un video, la artista nacional se animó a dar detalles de su diagnóstico y sorprendió a sus miles de seguidores.

“El día de hoy tengo una noticia particular, nunca en mi vida pensé estar compartiendo esto, pero creo que para mí será bueno decirlo porque me ayudará a procesar lo que me está sucediendo y quizás también ayudar a mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. El día lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía porque aún no me la creo”, expresó la modelo al inicio de su clip.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas revela que padece cáncer de mama

La noticia sorprendió a sus seguidores de Instagram y sobre todo a sus colegas en el mundo de la actuación, quienes decidieron pronunciarse en la sección comentarios de la red social.

Tal es el caso de Tatiana Astengo, la actriz de la serie “De vuelta al barrio” se pronunció al respecto con unas palabras de aliento para Anahí de Cárdenas.

“Estoy segura que todo va a salir muy bien. Solo se trata de un ‘maestro’ con un mensaje, pero tú ya estás preparada. Aquí estamos pendientes de tu proceso de superación”, escribió Astengo.

La animadora Katy Jara también quiso enviarle un mensaje a Anahí de Cárdenas y dedicó unas palabras a su amiga. “Fuerza bella Anahí. Es admirable tu actitud. ¡Vibras positivas!”, expresó la cantante de cumbia.