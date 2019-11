Anahí de Cárdenas revela que padece cáncer de mama

La conocida actriz peruana Anahí de Cárdenas conmocionó a sus seguidores de Instagram tras revelar que padece cáncer de mama. La joven intérprete compartió un video donde explicó cómo se enteró de la noticia.

“Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, escribió la intérprete en su red social, acompañado de un video, donde señaló que todavía no puede creer que la hayan diagnosticado con la terrible enfermedad.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, señala Anahí de Cárdena el clip.