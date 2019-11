La conocida actriz peruana Anahí de Cárdenas conmocionó a sus seguidores de Instagram tras revelar que padece cáncer de mama. La joven intérprete compartió un video donde explicó cómo se enteró de la noticia.

“Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, escribió la intérprete en su red social, acompañado de un video, donde señaló que todavía no puede creer que la hayan diagnosticado con la terrible enfermedad.

Anahí de Cárdenas revela que padece cáncer de mama

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, señala Anahí de Cárdenas en el clip.

Instagram: seguidores le envían mensajes de aliento

Tras dar a conocer su dura batalla contra el cáncer de mama, Anahí de Cárdenas recibió cientos de mensajes de parte de sus seguidores, quienes le dieron ánimos para superar la enfermedad.

Anahí de Cárdenas recibe el apoyo de sus seguidores.

“Esa situación no es más grande que tú, con toda la buena vibra y el amor del mundo. Te mando mis mejores deseos y gracias por compartir esto tan importante para ti, lo valoro mucho”, “Bonita sigue siempre positiva, Dios da pruebas y tu vas a salir siempre triunfante”, “Admiro tu fortaleza y cómo decidiste manejar este proceso, una noticia inesperada en verdad, es increíble cómo de la noche a la mañana descubres que tienes cáncer”, “Toda la fuerza del mundo para ti preciosa”, son algunos de los mensajes que se puede leer en Instagram.

Cabe mencionar que dicha enfermedad no discrimina a nadie, es por eso que los doctores recomiendan tanto a hombres como mujeres que se hagan sus chequeos anuales. Famosos como Lorena Meritano, Bárbara Mori, Kylie Minogue, entre otros superaron el mal.