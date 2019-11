Caeli denunció a otros youtubers de drogarla e intentar abusar de ella

La mexicana Caeli dejó de lado el miedo y se armó de valor para denunciar a unos youtubers que intentaron abusar de ella en Argentina, donde viajó para grabar una serie juvenil junto a otros influencers.

En un video de 33 minutos que compartió en Youtube, publicado el viernes 8 de noviembre, la mexicana expresó el dolor que le causa volver a revivir la pesadilla que sucedió hace unos 10 meses y que solo lo sabían su hermano y padres. “No sé por qué no lo hice desde un principio (...) Es algo que quisiera hablar”, dijo en los primeros minutos de su testimonio.

Caeli, una de las youtuber con más trayectoria en México, contó que aceptó salir con sus compañeros porque ya los conocía. Entonces, ellos pasaron por su hotel y con uno de ellos logró mayor química. El youtuber la cuidó toda la noche, la abrazaba y la protegía, incluso se besaron. Lo malo es que otro de los amigos les tomó una foto.

Al día siguiente volvió a salir de fiesta con ellos, no lograron entrar a la fiesta a la que irían originalmente y terminaron en una casa en una reunión casera, una vez en la casa Caeli le dijo a uno de sus “amigos” que tenía sed y este le trajo varias botellas de agua.

Caeli tomó una botella al azhar pero ya tenía desconfianza por lo que prestó atención al abrir la botella de agua, no escuchó que se rompieran los sellos de la misma (una garantía de que es una botella nueva y no ha sido manipulada). Notó una sustancia polvosa alrededor de la boquilla de la misma y no la tomó. Sin embargo había estado tomando todo lo que le habían ofrecido hasta entonces.

“Bromeó” al respecto con ellos y reaccionaron nerviosos, Caeli dijo que tomó esta actitud “relajada” para protegerse y confrontarlos de manera directa sin ponerse en riesgo, pues les dijo "ya los caché que me pusieron algo en la bebida", ellos lo negaron y no dejaban de ver la botella e intentar recuperarla, pero Caeli no cedió.

Poco después le dijeron que ya se iban pero querían irse con ella, Caelo se negó a irse con ellos y le insistieron. Logró alejarse y salir al patio, le llamó a una persona a la que le dió los nombres de los “amigos” con los que estaba, en ese momento los “amigos” ya estaban frente a ella escuchándola hablar por teléfono y dar sus nombres, reaccionaron asustados al escucharla mencionarlos uno por uno.

Una mujer la ayudó a contactar a la policía local que llegó a su rescate, sin embargo no podían entrar en la casa por ser propiedad privada, todos en la reunión se molestaron mucho porque Caeli llamó a la policía. La golpearon, la patearon, le jalaron en el cabello mientras le decían “no vas a salir de aquí”.

Caeli se aventó por las escaleras al interior de la casa para llegar a la puerta y logró salir. La policía la llevó a su hotel, la mujer que la ayudó a contactar a la policía la recibió y escuchó la historia, sin embargo minimizó el terror que Caeli había experimentado. La youtuber renunció a su papel en la serie y volvió a México.