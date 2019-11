Daylin Curbelo sobre actitud de Yahaira Plasencia: "Le falta humildad, tiene que ser agradecida”

La cantante Daylin Curbelo arremetió nuevamente contra Yahaira Plasencia al asegurar que la ‘Reina del totó’ ha perdido la humildad luego de lograr éxito con el lanzamiento de su tema “Y le dije no”.

Luego de que Lucía de La Cruz afirmara que la cubana criticó la calidad vocal de Yahaira solo por envidia, la expareja de Mauricio Diez Canseco negó que esto sea cierto y aclaró que lo que le molesta es la actitud que estaría teniendo la ‘Reina del totó’ ahora que su carrera como solista va en ascenso. Además, le mandó una fuerte indirecta sobre su vida sentimental a su colega.

"Ya no quiero hablar de si canta o no canta, porque no soy jurado de canto. Que le falta humildad, sí, y tiene que ser agradecida porque no sabe cuánto tiempo le va a durar el marido”, comentó en declaraciones al diario Trome, aparentemente, en referencia a la supuesta reconciliación de la salsera con Jefferson Farfán. “No es un tema de que sea envidiosa, no va por ahí”, añadió.

Recordemos que hace unos días, Daylin Curbelo se mostró indignada al asegurar que Yahaira Plasencia no saludó a nadie en “El dúo perfecto” cuando asistió al programa para cantar su sencillo “Y le dije no”.

"Ella no saluda a nadie, se cree estrella. Es como un caballito que no mira al costado. Al final, todos le dimos brillo a ella cantando su canción, debería agradecernos. Es una chica sin talento para cantar", aseveró.

Por otro lado, dijo tener esperanzas de encontrar a una persona de la cual pueda llegar a enamorarse. “Confío en encontrar y tener a un buen hombre al lado. Tengo fe de que llegará un buen caballero”, señaló.

Daylin Curbelo asegura que Yahaira es desafinada

Daylin Curbelo generó polémica al afirmar que Yahaira Plasencia desafinó en varias ocasiones cuando interpretó su tema “Y le dije no” en “El dúo perfecto”.

“Lo que he visto es que tuvo un problema y se desafinó, pero eso ya es tema de ella porque ella es así, desafinada. Eso ya no tiene que ver con la producción”, afirmó.