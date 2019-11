Dailyn Curbelo a Yahaira Plasencia: “No sabe cuánto tiempo le durará el marido”

Tras presentarse en “El Dúo Perfecto”, la presencia de Yahaira Plasencia no pasó desapercibida para nadie, pero en particular para la salsera Dailyn Curbelo, quien esta vez dejó de lado las críticas a las destrezas para el canto de la “Reina del Totó”, sino sobre su presunta relación con el futbolista Jefferson Farfán.

En declaraciones vertidas a un diario local, Dailyn Curbelo fue preguntada si siente envidia por el despegue a nivel internacional que viene gozando la carrera de Yahaira Plasencia, la cual se ha visto reflejada en trabajar al lado del reconocido productor musical Sergio George.

Yahaira Plasencia en "El Dúo Perfecto"

Ante esto, la cubana lo descartó de plano, pero dijo: “No quiero hablar de si canta o no canta, porque no soy jurado de canto”, pero agregó que Yahaira Plasencia no se acuerda de sus orígenes: “Le falta humildad, sí, y tiene que ser agradecida porque no sabe cuánto tiempo le va a durar el marido (en alusión a una supuesta relación con Jefferson Farfán). No es un tema que sea envidiosa, no va por ahí”.

En ese sentido, el periodista le trajo a colación las palabras de la criolla Lucía De La Cruz, quien consideró que tanto Dailyn Curbelo como Verniz Hernández sentían envidia de Yahaira Plasencia, pero la cubana prefirió bajar el tono de su respuesta.

Verniz Hernández y Dailyn Curbelo en "El Dúo Perfecto"

“Todas las personas tenemos diferentes formas de pensar, así que respeto su opinión. Soy una mujer sincera y no tengo ni un poquito de hipócrita. Ella no saludó a nadie (cuando se presentó en “El Dúo Perfecto”) y nunca dio las gracias, porque sabemos que no es humilde”.

Yahaira Plasencia responde a Dailyn y Vernis

Recordemos que después de este incidente en “El Dúo Perfecto”, Dailyn Curbelo tuvo gruesas palabras hacia Yahaira Plasencia como, por ejemplo: “Ella no saluda a nadie. Se cree estrella. Al final, todos le dimos brillo a ella cantando su canción. Debería agradecernos. Es una chica sin talento para cantar”.

Yahaira Plasencia

Ante estas críticas de sus colegas salseras, Yaharia Plasencia decidiría responder en su cuenta de Instagram. Y es que en una de sus historias de esta red social, la salsera compartió el extracto de una noticia donde Sandra Muente hablaba de ella.

La ‘Reina del Totó’ aprovechó esto para mostrarse complacida con el gesto y, de paso, enviar un duro dardo hacia Verniz Hernández y Dailyn Curbelo.

Las salseras cubanas Verniz Hernández y Dailyn Curbelo

“Me encanta este tipo de noticias, ver cómo nos apoyamos entre nosotras y resaltamos los talentos de otras sin envidia… Los verdaderos músicos y cantantes no intentan minimizar o apagar la luz de otras personas para poder brillar”.