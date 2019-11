Jorge Benavides reclama a Karina Rivera al ser captada chateando en Teletón

Jorge Benavides de sumó a las figuras de la televisión que vienen aportando su granito de arena en la Teletón 2019. Con más de 10 horas de trasmisión ininterrumpida, los diversos canales vienen cubriendo el evento benéfico en pro de los niños de la clínica San Juan de Dios.

Fiel a su estilo, el humorista de “El wasap de JB" se caracterizó de la ‘Tía Gloria’ para dar su chispa de socarronería en el evento que busca recaudar más de 11 millones de soles antes de las 23 horas.

En plena trasmisión en vivo, Jorge Benavides se percató que su compañera Karina Rivera estaba “distraída con su celular”, por lo que decidió interrumpir la participación de Danny Rosales para hablar con la presentadora de televisión.

“Usted hace un rato ha dicho que no llegamos a la cifra, que está preocupada por las cifras ¿y qué hace chateando, señorita?”, cuestionó la ‘tía Gloria’ a la conductora televisión. Como todo tiene una explicación, Karina Rivera argumentó lo siguiente: “No estoy chateando, estoy agradeciendo porque me acaban de enviar un delicioso desayuno para recargar mis energías, no moverme de aquí y permanecer las 23 horas”.

“Acá todo es Teletón, señorita”, acotó Jorge Benavides, quien de inmediato le impuso un “castigo”, poniéndola a bailar el ‘challenge’ de “Que Tire Pa’ 'Lante”, tema de Daddy Yankee.

Frente a la atenta mirada de Manolo Rojas, Paco Bazán, Danny Rosales y otras figuras de TV, Karina Rivera se puso a bailar del contagioso ritmo de “Que Tire Pa’ 'Lante”, canción que la viene rompiendo en YouTube.

Hasta el momento, la Teletón 2019 viene recaudando más de 1 millón de soles.