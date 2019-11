‘Mero Loco’ busca recuperar el amor de Susy Díaz: “Espero me dé una nueva oportunidad”

No ha pasado una semana y tras el anuncio del fin de de la relación entre Susy Díaz con Walter Obregón, Eddy Hidalgo -conocido popularmente como “El mero loco”- se pronunció sobre la soltería de su expareja.

El conocido chef, quien sostuvo un romance con la exvedette años atrás, confesó que está dispuesto a reconquistar el corazón de la excongresista. En conversaciones con el diario Trome, comentó su alegría al enterarse que su antiguo amor terminara con el empresario.

“Aplaudí cuando escuché que había terminado con ese chibolo y ahora estoy totalmente dispuesto a reconquistar a mi esposa, la he llamado pero no me contesta y me tiene bloqueado del WhatsApp", indicó.

Susy Díaz y 'Mero Loco'.

Yo la quiero de verdad, la amo, en estos años me ha hecho mucha falta y ella ha sufrido mucho, esos chibolos le han pagado mal”, agregó “El Mero Loco”.

Así también, hizo un “mea culpa” y admitió que cuando estuvo con Susy Díaz, también le falló. “Sé que le fallé en su momento, pero también he sido el hombre que la ha hecho más feliz, con el cual ha vivido más tiempo y la conozco perfectamente", sostuvo.

"Después de que terminamos ha estado con dos chibolos (Andy V y Obregón) y le han pagado mal. Yo tengo 56 años y es hora de que regrese a los brazos de un hombre maduro, que la sepa valorar”, expresó el cebichero.

Susy Díaz y 'Mero Loco'.

‘Mero Loco’ tiene esperanzas de regresar con Susy Díaz

Eddy Hidalgo contó que se lleva muy bien con la familia de su expareja y que está dispuesto a todo por reconquistarla.

“Susy es mi media naranja, mis palabras son sinceras y espero que ella me de una nueva oportunidad, porque sé que el tiempo borra todas las heridas", se sinceró.

Susy Díaz en Instagram.

Hace unos días Susy Díaz utilizó sus redes sociales para revelar el fin de su relación con el empresario Walter Obregón. Fiel a su estilo, contó que buscará ‘nuevas opciones’. “Voy hacer la dieta del huevo, Año Nuevo hombre nuevo”, expresó.