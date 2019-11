Actriz francesa acusa a Roman Polanski de haberla violado a los 18 años

¡Un nuevo escándalo! La actriz francesa Valentine Monnier rompió su silencio y acusó a Roman Polanski de haberla violado “violentamente” en 1975, cuando tenía tan solo 18 años

La también fotógrafa, quien ahora tiene 62 años, se animó a contar su amarga y dolorosa experiencia en un artículo firmado por ella misma y publicado en el diario Le Parisien, luego del estreno de la última película del polaco “J’accuse”-basado en el famoso alegato de Emile Zola en favor del capitán Richard Dreyfus-, con el que, dice la mujer, el director trata de limpiar su imagen presentando a la víctima de un error judicial.

PUEDES VER: Almodóvar es halagado y Polanski ‘desterrado’

Valentine Monnier acusa a Roman Polanski de haber violado cuando tenía 18 años.

"En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, apenas lo conocía. No fue en el exceso de una fiesta (ni alcohol ni drogas). Fue de una violencia extrema, después de un descenso de esquí, en su chalet en Gstaad (Suiza)”, declaró Valentine Monnier.

Valentine Monnier señaló que Roman Polanski abusó de ella de una manera violenta.

La presunta víctima aseguró en su testimonio que el cineasta la maltrató tanto que se dejó vencer: “Me golpeó, me golpeó hasta que me rendí y luego me violó haciéndome sufrir todas las vicisitudes"

Las declaraciones de Valentine Monnier causó tal revuelo que el abogado del director, Hervé Temine, declaró a Le Parisien que Polanski “rechaza firmemente cualquier acusación de violación” y recuerda que los hechos ocurrieron hace 44 años y nunca fueron puestos en conocimiento a las autoridades correspondientes.

Asimismo, la actriz francesa contó que guardó silencio todos estos años porque no creía en la justicia.

Un nuevo escándalo de abuso sexual para Roman Polanski

Roman Polanski no puede entrar a Estados Unidos por caso de violación

Hace cuatro décadas que Roman Polanski huyó de Estados Unidos para evitar una sentencia contra él por violación de una menor.

Valentine Monnier es una actriz y fotógrafa francesa.

Él fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con estudiante de 13 años de edad en 1977. El hecho ocurrió después de una sesión fotográfica en Los Ángeles en casa de Jack Nicholson. Samantha Geimer acusó a Polanski, que en ese entonces tenía 43 años, de drogarla y obligarle a mantener relaciones sexuales, por lo que el director de cine fue arrestado. Polanski se declaró culpable y pasó 42 días en la cárcel, pero estando en libertad bajo fianza y ante el temor de tener que volver a prisión para cumplir una condena mucho más severa huyó de Estados Unidos a finales del 1978.