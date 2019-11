Magaly Medina estrena canal de YouTube con revelaciones inéditas de su vida: “He estado 3 veces casada”

La polémica conductora de televisión Magaly Medina ha logrado acaparar una cantidad importante de seguidores a lo largo de sus 22 años años de trayectoria. No contenta con eso, la periodista acaba de estrenar su canal de YouTube, con un video titulado “20 cosas que no sabes sobre mí”

"Lo primero que quiero contarles son 20 cosas que no saben sobre mí. Hay un montón de cosas que no saben sobre mí pero estas son las primeras 20", inició la conductora fiel a su estilo.

La confesión que más llamó la atención de sus suscriptores llegó al final del clip, cuando Magaly Medina contó que se casó tres veces.

Magaly Medina cuenta pasajes inéditos de su vida

"Soy tres veces casada, a veces hasta los periodistas me preguntan (...) La primera vez me casé a los 19 años con el papá de mi hijo, me separé a los 22 años, me volví a casar a los 26, mi matrimonio duró siete años y estuve sola hasta que me casé hace cerca de 3 años", explicó la 'Urraca'.

“Este 9 de diciembre cumplo 3 años de casada y ahí por ahora dejamos de contar”, agregó Magaly Medina para luego soltar varias carcajadas.

La figura de ATV también contó entre otras revelaciones, que en invierno vive con antihistamínicos debido a que sufre de alergias, le encanta comer y su plato favorito es el cabrito con frejoles, sin embargo no le gusta el ceviche. No le gusta hacer ejercicios y por eso “arrastra” su cuerpo todos los días al gimnasio.

Además, Magaly Medina contó que es bastante desordenada, “Cuando voy a la calle dejo mi cuarto hecho una desgracia porque a veces me pruebo cinco jeans, cuatro vestidos, ninguno me gusta, cuatro blusas y todo lo dejo tirado en mi cama... tiro los recibos, las facturas, nunca encuentro nada. Tengo un desorden crónico”, narró la periodista.