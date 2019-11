‘Chica Badabun’ y el sexy baile que casi expone zona íntima [VIDEO]

Lizbeth Rodríguez, conocida mundialmente como la ‘Chica Badabun’ se encuentra en el Perú y sigue deleitando a sus fans en sus redes sociales. Sin embargo, mientras realizaba un sexy baile en Instagram estuvo a punto de sufrir un percance que pudo dejar en exposición una de sus zonas íntimas.

Sucedió en su última publicación de Instagram, en la que se encontraba realizando un baile sensual al lado de Kim Shantal. Mientras ambas se movían al ritmo de reggaetón, el top color amarillo que llevaba puesto Lizbeth Rodríguez comienza a moverse de manera mucho más sinuosa, amenazando con dejar en exposición los pechos de la popular ‘Chica Badabun’.

Percatándose de esto, Lizbeth Rodríguez se acomoda el top antes que el movimiento dejara en exposición alguna de sus zonas íntimas, pero no por esto dejó de bailar al ritmo de la música, pero con un poco más de cuidado que no se fuera escapar alguna imagen que no desease mostrar.

Vale mencionar que esto se llevó cabo cuando Lizbeth Rodríguez y Kim Shantal estaban esperando para ser entrevistadas en una radio limeña.

Ambas forman parte del staff de Badabun, y no pocos han especulado que existe una relación más que amical entre ambas influencers. Sin embargo, la propia Lizbeth Rodríguez ha desmentido esto, asegurando que no siente atracción por personas del mismo sexo.

Lizbeth Rodríguez expondrá “infieles” en Perú

Lizbeth Rodríguez se hizo conocido en el canal de YouTube Badabun en el segmento “Exponiendo Infieles” y ha asegurado que realizarán un episodio en el Perú aprovechando su visita a nuestro país.

En declaraciones al diario Ojo, la ‘Chica Badabun’ reveló lo siguiente: “No te puedo asegurar eso (las calles que recorrerá), porque implicaría que van a borrar todo de sus celulares. Pero, eso sí, tengan cuidado. Si tú crees que tu novio o novia es infiel, yo te resuelvo el problema”.