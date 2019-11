Lady Guillén: “Me he perdonado a mí misma”

Por: Cecilia Castillo

Lady Guillén medita sobre la acogida que sigue teniendo su espacio ‘Tengo algo que decirte’ y como ironía del destino también sobre lo que tendrá que decirle a su hija (aún de 1 año, dos meses) acerca del terrible episodio de violencia que le tocó vivir (su agresor, Rony García, cumple condena en una prisión de la capital).

“Son tres años en Latina con un programa en vivo, lo que le da un plus, ya que todo lo que se ve y dice es real. No hay nada editado. Si hay que reír, gritar o llorar, es real. Día a día sigo aprendiendo, formándome y seguro que seguiré equivocándome y pidiendo perdón, pero así de carne y hueso, con defectos y virtudes es el público que nos ve y bendice con su sintonía”, dice la exbailarina quien, hace unos años, se convirtió en el rostro de la campaña Ni una menos.

¿Se puede perdonar, sanar heridas?

Mira, llevo siete años de terapia psicológica y dos de psiquiátrica. Lo primero que debes hacer es perdonarte a ti mismo porque en un principio nos culpamos de todo lo que nos pasó, pero con el tiempo, gracias a la ayuda de especialistas, entendemos que solo es una responsabilidad que tenemos asumir y no una culpa. Yo he perdonado muchas cosas primero, primero a mí, luego heridas emocionales familiares y así ya pude encaminar mi vida. Es un proceso, uno aprende a convivir con esto, mas no lo olvida.

¿Has pensado qué le dirás a tu hija?

Sí... !Qué tal chamba me ha dado Dios! Porque muy aparte de todo lo que he vivido, considero que el momento más crucial de mi vida será cuando Victoria me pregunte qué me pasó. Que crezca un poco más y yo seré quien le cuente para que tenga el conocimiento verdadero. Yo se lo diré paso a paso. Tengo un arduo trabajo allí y también la misión de empoderarla. Y eso lo hago desde ya, decirle que si se cae, tiene que levantarse, además de decirle siempre cuánto la amo.