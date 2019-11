Kourtney Kardashian se despide de “Keeping up with the Kardashians”

Desde hace varios meses se venía rumoreando que Kourtney Kardashian daría un paso al costado del famoso reality “Keeping Up With The Kardashians”, que irrumpió la televisión estadounidense en el 2007.

Finalmente, la hermana mayor de Kim Kardashian puso manos en el asunto y durante una entrevista con el programa “Entertainment Tonight” (ET) de la televisora CBS, confirmó su decisión de salirse, por un tiempo, del show.

Kourtney Kardashian Keeping Up With The Kardashians Kim Kardashian

"Sólo he decidido pasar más tiempo como mamá y poner más de mi energía ahí, pero no estoy diciendo adiós”, comentó la modelo.

Asimismo, señaló que todo el drama se verá en la más reciente temporada de “Keeping Up With The Kardashians”

“Creo que tendrán que ver más de eso en la nueva temporada, la 18. Que no se está transmitiendo aún, pero se está filmando en este momento, en esta habitación", confesó la hermana de Kylie Jenner.

Kourtney Kardashian Keeping Up With The Kardashians Kim Kardashian

Tras su decisión, Khloé Kardashian comprendió la posición de Kourtney y aseguró que volverá al show.

“Sí, definitivamente amamos a Kourtney y extrañaremos a Kourtney y lo que sea que ella decida hacer. Pero la gente viene y la gente va todo el tiempo en esta familia. Sentimos que es una puerta giratoria. Pero si Kourtney se va esta semana, regresará. Todos regresan”, aseguró Khloé.

Cabe mencionar que durante la temporada 16 del reality de terrealidad, la mayor del clan le confesó a su hermana Khloé que no le importaba en lo más mínimo si el programa llegaba a su fin, pues se sentía cansada que siempre la juzgaran por llegar tarde a las grabaciones.

En agosto de 2018, una fuente allegada a la familia Kardashian contó al portal Radar Online que Kourtney quería renunciar al show desde hace tiempo.

Kourtney Kardashian Keeping Up With The Kardashians Kim Kardashian

“(Kourtney) Ella no ha querido hacer esto desde hace un par de años y le ha dicho a Kris (Jenner) que ya no quiere firmar un contrato después de que finalice, lo cual será la siguiente temporada. Obtuvo lo que necesitaba del show y la hizo locamente rica”, aseguró la fuente.

¿Cuándo se estrenó Keeping Up with the Kardashians?

“Keeping Up with the Kardashians” es un reality show para televisión que se estrenó en el canal E! el 14 de octubre de 2007.

Kourtney Kardashian Keeping Up With The Kardashians Kim Kardashian

El programa documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian/Jenner, formada por la exesposa y los hijos del fallecido abogado Robert Kardashian (famoso por ser amigo y defensor voluntario de O. J. Simpson), y por el exesposo de Kris, Caitlyn Jenner (anteriormente conocido como Bruce Jenner).