‘Soy Luna’: ¿por qué Karol Sevilla fue elegida para protagonizar la serie?

Karol Sevilla, famosa por protagonizar ‘Soy Luna’, cumple 20 años este 9 de noviembre. En esta ocasión tan especial, te contamos la verdadera razón por la cual la actriz mexicana se quedó con el papel de la popular ‘Luna Valente’.

¿Por qué Disney eligió a Karol Sevilla para interpretar a Luna Valente?

Mucho se rumoreó sobre el por qué Karol Sevilla fue elegida para interpretar el papel principal de ‘Soy Luna’. La propia actriz confesó, en una entrevista para Radio Disney, que está convencida de que los creadores se basaron en su historia para desarrollar la trama de la famosa telenovela.

“Siempre he dicho que Disney se basó en mi historia y en mi persona para crear a Luna, porque las dos somos idénticas. No nos damos por vencidas, somos guerreras, fuertes y muy tercas. Me identifico mucho con mi personaje”, expresó Sevilla.

En ese misma conversación, la joven mexicana confesaría que el personaje le ayudaría a explotar distintas facetas artísticas. Como se recuerda, Luna Valente, es una chica que no solo patina, también canta, baila y actúa.

¿Qué es ‘Soy Luna’?

‘Soy Luna’ es una telenovela juvenil argentina que fue producida de la mano de Pol-ka Producción y Disney Channel para Latinoamérica. Fue emitida por primera vez el 14 de marzo de 2016 y culminó el 17 de agosto de 2008. Cuenta con 3 temporadas.

¿ De qué trata la historia de ‘Soy Luna’?

Luna Valente es una estudiante que le encanta pasar su tiempo libre patinando junto a su amigo Simón en México. De un momento a otro, su vida cambia por completo luego de que sus padres aceptaran una oferta de trabajo en Argentina.

En esta nueva etapa, Luna (Karol Sevilla), descubre el club de patinaje Jam & Roller donde no solo fortalece sus habilidades con los patines si no también su amor por el canto. Por otra parte, también conocerá nuevos amigos como Matteo Balsano (de quien se terminará enamorando) y Ámbar Smith (novia de Matteo); esta última se convertirá en su rival, que tratará de hacerle la vida imposible.