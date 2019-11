Janet Barboza hace un anuncio público: “Yo no uso botox, no tengo relleno en el rostro”

“Válgame” recibió este viernes a un especialista para que analice a los famosos peruanos que se han vuelto adicto a las cirugías. Kurt Villavicencio aprovechó el tema para preguntarle a Janet Barboza sobre sus “muchas cirugías”.

Lejos de incomodarse por el comentario de su compañero de programa de Latina, la popular ‘rulitos’ aseguró que no tiene problemas en tocar el tema, pues hay muchas personalidades que pasan por el quirófano, aunque quieran hacer creer que son naturales.

Janet Barboza se mostró a favor de que las personas se hagan ‘arreglitos’. “Creo yo que las personas que si queremos vernos con ayuda de una cirugía, tenemos que hacer por si no estamos cómodos. Y si eso nos va a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento o buscar quizá un mejor trabajo porque va a mejorar tu estado de ánimo”, indicó la presentadora de televisión.

La expareja del cantante Jean Paul Strauss aprovechó las cámaras para asegurar que ella no usa bótox en el rostro, tal y como muchos lo creen. “Quiero decir públicamente que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso”, reveló.

Barboza, de 44 años, retó al especialista que fue al programa de este 8 de noviembre a que la revise, para que respalde su verdad o la desmienta. “Quisiera invitar al doctor a que me analice a ver si utilizo botox (...) no tengo ningún tipo de relleno en el rostro”, aseveró la conductora que tiempo atrás sufrió una parálisis facial.

De esa forma, la presentadora negó que ella esté en la lista de las famosas que se aplican bótox en el rostro como Magaly Medina, Alejandra Baigorria y Josetty Hurtado.