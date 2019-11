Fernando Colunga reaparece en televisión y anuncia nuevos proyectos

El recordado actor mexicano Fernando Colunga, quien se hizo conocido gracias a sus papeles en novelas como “La Usurpadora”, “Amor Real” y “Esmeralda”, se presentó en un programa de República Dominicana para hablar de todo.

Fernando Colunga visitó el set de “Esta Noche de Marisela”, donde habló de su nuevo rol como productor de películas de cine y como promotor de la primera edición del Cana Dorada International Film & Music Festival, que se realizará, el 16 de enero de 2020, en dicho país.

Sin embargo y como pocas veces lo ha hecho, el mexicano se pronunció sobre su hermetismo al momento de exponer a su familia en los medios y de su ausencia en redes sociales.

“No es que yo no la quiero exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir ‘aquí estoy o a mí me tienen que tratar así", declaró el protagonista de la recordada novela ‘María, la del barrio’, donde compartió roles con Thalía.

“Yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que, gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida, ha pasado y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”, explicó el actor.

Asimismo, Fernando Colunga señaló que no usa redes sociales porque no tiene tiempo para atender a sus seguidores

“No tengo redes sociales... A mí me gusta atender a la gente, porque todos los que me hacen el favor de seguirme en mi página, saben que a mí me gusta atenderlos y me gusta tratar de estar con ellos, yo no tengo tiempo, en verdad, de poderlos atender como se merecen a través de una red social y para atenderlos a medias, prefiero no hacerlo, porque a mí me gusta hacer las cosas a fondo, hacerlas bien. Entonces, yo me imagino que si abro una red social voy a estar ahí las 24 horas”.

Fernando Colunga aún sueña con casarse y tener hijos

El actor mexicano, de 53 años, Fernando Colunga reveló que aún mantiene la esperanza de subir al altar con su pareja y formar una familia.

“Ahí está, nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que, en verdad, esto a veces es muy complicado, no es tan fácil, yo no soy la persona más sencilla del mundo, evidentemente, la gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad que estamos siempre pensando qué hacer y eso para la gente que no es de este medio, a veces, es difícil de entender, sobre todo, los horarios”, expresó.