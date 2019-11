Deysi Araujo revelará si fue víctima de violencia y abuso sexual, en “El valor de la verdad"

Este sábado 9 de noviembre, se emitirá “El valor de la verdad” de Deysi Araujo, donde la vedette confesará sus más grandes secretos.

La exnovia de la Copa América revelará todo acerca de sus encuentros íntimos con personajes de la farándula local y además contará pasajes de su vida cargados de violencia.

Deysi Araujo

En uno de los avances de “El valor de la verdad”, Deysi Araujo deberá responder si sufrió abuso sexual y si estuvo a punto de quitarse la vida.

“¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años?”, “¿quisiste suicidarte lanzándote de un tercer piso?”, “¿Fuiste violada por tu patrón cuando eras menor de edad?”, son algunas de las preguntas que le hace Beto Ortiz a la vedette durante “El valor de la verdad”.

Tras escuchar la última pregunta, Deysi Araujo responde que “Fui a la cocina a poner una olla grande, él vino, me tapó la boca, me tumbó y...No pedí ayuda porque me amenazó con matarme. Es algo que tal vez no puedo superar hasta el día de hoy…Nunca lo dije a nadie por miedo. No tenía nadie a quien contarle porque vivía sola no tenía familia, no había nadie que pueda defenderme”.

¿Deysi Araujo era maltratada por su propia familia?

Otro de los adelantos de “El valor de la verdad” muestran a Deysi Araujo a punto de revelar si fue víctima de violencia física por parte de su propia familia y también si sufrió agresiones de su pareja cuando estaba embarazada.

“¿Escapaste de la casa de tu hermana debido a sus maltratos?”, ¿Te acusó tu hermana maría de intentar matar a tu padre?”, “¿Te pegó el padre de tu hijo cuando tenías 9 meses de embarazo?”, son parte de las preguntas que se le formularon a la vedette.

“Te marca para siempre, no puedes tener una pareja, y si tienes una pareja, como que les tienes odio a los hombres no puedes ser feliz. Es muy duro”, declara Araujo, entre lágrimas.

Deysi Araujo revelará encuentros íntimos

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Deysi Araujo contará todo sobre los encuentros íntimos que habría tenido con varios personajes de la farándula local.

“¿Tuviste un choque y fuga con ‘Chiquito’ Flores?”, “¿Estuviste con Manolo Rojas?”, “¿Sigues visitando a Joshua Ivanoff?”, son parte de las interrogantes que contestará la vedette.

Deysi Araujo revelará los detalles de los vínculos que habría tenido con el futbolista, el cómico y el ex chico reality, en el sillón rojo de Latina.