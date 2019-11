Kristen Bell teme que Disney la demande por violar acuerdo de confidencialidad

Kristen Bell, actriz que pone la voz a la princesa Anna de Arendelle en la película de Disney “Frozen”, vive con la incertidumbre de una posible demanda por parte de la compañía para que la trabaja tras cometer un grave error.

Resulta que la intérprete de 39 años violó el acuerdo de confidencialidad que firmó con la empresa encargada de la cinta animada. Ella contó a sus hijas toda la historia de la segunda parte de “Fronzen” y, desde hace dos años (en el momento que habló de más) ella vive con el remordimiento.

Kristen Bell, Frozen, Disney

Ahora, espera que su imprudencia no le cueste muy caro.

Kristen Bell Disney Frozen 2

“Yo les conté a mis hijas (de 4 y 6 años) todo en un intento desesperado por conseguir que piensen que soy una mamá divertida. Hace dos años y medio, o tres, cuando nos dejaron leer el guión por primera vez, volví a casa y les dije: ‘De acuerdo, esto es lo que sucede’. Les expliqué qué pasaba de principio a fin, y solo les pedí que no se lo contaran a nadie. No se me ocurrió hasta más tarde que a los niños no se les da precisamente bien mantener secretos y que yo acababa de romper los términos del acuerdo de confidencialidad que había firmado”, develó Kristen Bell durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

La actriz estadounidense solo espera el estreno de la cinta “Frozen” para saber si será demandada o no.

“Solo quedan dos semanas para que desaparezcan estas palpitaciones que he venido sufriendo y pueda respirar tranquila sabiendo que Disney no me demandará”, mencionó.

Kristen Bell Disney Frozen 2

Otro actor de “Frozen” también incumplió contrato

Kristen Bell no es la única del elenco de “Frozen 2” que ha violado el trato de confidencialidad. Josh Gad, quien presta su voz para dar vida al muñeco de nieve Olaf, enseñó toda la cinta a sus hijas.

Kristen Bell Disney Frozen 2

“Yo no les conté nada, ¡directamente dejé que lo vieran! Y después empecé a volverme loco porque yo también me acordé de que había firmado algo que decía que no podía revelar ningún spoiler”, confesó el actor en el programa de Jimmy Kimmel.

“Cada noche, cuando arropaba a mis niñas en la cama, les decía: ‘Recuerden, no hablamos con nadie de la película... porque papá quiere que sigan teniendo comida en el plato todos los días y que tengan un techo sobre nuestras cabezas cuando vayamos dormir’”, comentó entre risas.