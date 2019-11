Juan Zegarra responde a Jonathan Maicelo por burlarse del video de su hermano consumiendo drogas

El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra viene siendo blanco de duras críticas y calificativos debido a la publicación de un video donde se puede observar al deportista consumiendo una droga llamada “cocaína rosa”. Situación que fue aprovechada por el también boxeador Jonathan Maicelo, quien hizo bromas sobre el ‘ampay’ de su detractor.

Juan Zegarra, hermano menor de ‘Pantera’ Zegarra, no toleró las burlas y tuvo fuertes comentarios hacia el deportista del Callao, “Me duele un poco como hermano que hayan pasado esas imágenes. No voy a hablar sobre esa h..., son estupideces. Es innecesario, que se guarde sus palabras, me pone mal que haya pasado eso. Frente a ese tuit, te voy a decir honestamente, me lo paso por los h***”, respondió muy enojado el menor de los Zegarra.

Los descargos de Juan Zegarra se dieron gracias a que se encontró con Jonathan Maicelo en el detrás de cámaras del programa “Mujeres al mando”, donde en un inicio se saludaron cordialmente, incluso, Juan aclaró que tiene una relación cordial con Maicelo.

Juan Zegarra enfurece con Jonathan Maicelo por burlarse de su hermano

"El problema es con mi hermano, conmigo no. Yo no tengo ningún problema, es más, yo he vivido con él en Estados Unidos. Tenemos una buena relación, no como de causas, brothers, pero sí ‘oe, qué tal’”, afirmó el también boxeador antes de enterarse de las burlas que había publicado Maicelo en sus redes sociales.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo publicó comentarios alusivos al ‘ampay’ de David ‘Pantera’ Zegarra. “Yo soy adicto, pero al deporte”, “Solito se noqueó la ‘Panterita Rosa’, sin que lo toques, a la firme causa”, “Me volví adicto a mi chamba y mi flow. Venga pa’ mi Yo La Lucho”, fueron algunos de los mensajes que compartió Maicelo en las redes sociales, que enfurecieron al menor de los Zegarra.