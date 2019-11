Christian Domínguez furioso con Magaly: “De repente me quiere ampayar con hombres o con gays”

Christian Domínguez y Pamela Franco vuelven al ojo de la tormenta, luego que ambos negaron su cercanía a raíz de las imágenes de la integrante de Alma bella con el empresario Francisco Naquira.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, los cantantes fueron captados saliendo de un gimnasio y subiendo a la camioneta de Isabel Acevedo. La noche del pasado jueves, el líder de la Orqueta Internacional y la joven presentadora estuvieron realizando sesiones de ejercicios en conocido gym de San Borja.

Tras percatarse que estaban siendo grabados, Christian Domínguez y Pamela Franco abandonaron el local y se fueron de manera rápida en el lujoso carro negro que está a nombre de la popular ‘Chabelita’.

Pese a que ambos dijeran que marcaron su distancia, las cámaras de la producción de Magaly Medina los captaron en distintas oportunidades caminando juntos en el barrio de la cantante de Alma bella.

Christian Domínguez indignado responde a Magaly Medina

“Los dos entrenamos en el mismo gimnasio, pero en diferentes turnos. Ese día coincidimos y bueno al final la llevé a su casa. Acaso se ve que la abrazo, la beso, pro qué tanto escándalo. Si voy al cine, a entrenar, a pasear, es mi vida privada que no debe interesarle a nadie”, manifestó el ex de Isabel Acevedo a el diario El Popular.

“Además no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Los dos seguimos solteros y no le hacemos daño a nadie”, acotó Christian Domínguez.

En otro momento, el cumbiambero indicó que Magaly Medina está obsesionado con él.

“De repente me quiere ampayar con hombres o con gays, quizá desea que camine solo. Esa señora dice cada tontería en su programa que mejor no le hago caso. Solo pido que se preocupe por su vida y me deje de una vez por todas ya en paz, que se canse de fregarme”, precisó.