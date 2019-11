‘Chica Badabun’ recorrerá calles limeñas para nuevo episodio de “Exponiendo infieles”

¡Guarden sus celulares! Lizbeth Rodríguez está nuevamente en nuestro país por motivos del Entel Media Fest. Durante una entrevista con un conocido medio de prensa local, la youtuber mexicana confirmó que recorrerá las calles limeñas para grabar uno de los episodios de “Exponiendo infieles”.

Aunque no brindó detalles sobre qué lugares de nuestra ciudad visitará, advirtió a los “tramposos” a que tengan cuidado y estén prevenidos.

Lizbeth Rodríguez en Instagram.

“Yo no te puedo asegurar eso (qué calles recorrerá), porque implicaría que van a borrar todo de sus celulares; pero, eso sí, tengan cuidado. Si tú crees que tu novio o novia es infiel, yo te resuelvo el problema”, indicó para el diario Ojo.

En otro momento de la entrevista, la influencer dio algunos tips a los peruanos que sospechan que sus parejas le están siendo infieles. “Revisen el teléfono (...). Yo tengo experiencia en lograr que esos infieles me den el móvil rápido”, sostuvo.

Lizbeth Rodríguez y su vida llena de polémicas

Durante su estadía en Lima, previa presentación en el Entel Media Fest, la popular ‘Chica Badabun’ estuvo en una conferencia de prensa previo al festival.

Tras ello, Lizbeth Rodríguez fue entrevistada por una joven reportera, quien le preguntó sobre el polémico video donde expuso la presunta infidelidad de Luisito Comunica.

La youtuber mexicana respondió que no tiene recuerdo alguno de dicho caso, y generalizó que todo lo que realiza es parte de su trabajo. “Es que yo vivo de polémicas amiga, todos los días”, agregó.

Lizbeth Rodríguez denuncia maltrato en aeropuerto de Lima

Tras su llegada a tierras peruanas, Lizbeth Rodríguez pasó una mala experiencia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. A través de sus historias de Instagram, la mexicana compartió unas historias donde cuenta su inconveniente con una de sus maletas.

“Amigos, recogí mi maleta y ve, me rompieron una llanta [...] “Pero eso no es todo, intentaron pegarla con cinta adhesiva. ¿Qué hace uno en estos casos? Así me recibió el Perú. Perú trae algo conmigo, comprobado”, expresó.