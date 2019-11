Angelina Jolie revela que no puede salir de Estados Unidos por decisión de Brad Pitt

La pelea por la tenencia de sus hijos entre Angelina Jolie y Brad Pitt no tiene cuando acabar. La expareja de Hollywood inició una batalla legal desde septiembre de 2016, cuando decidieron separarse, pero, tras tres años, no ha llegado a un verdadero acuerdo.

Ahora, la actriz de 44 años ha confesado sus deseos de rehacer su vida lejos de Estados Unidos y del acecho de la prensa. Sin embargo y a pesar de tener millones de dólares en su cuenta bancaria, no lo puedo hacer por un importante detalle.

Angelina Jolie entró en una profunda depresión tras separarse de Brad Pitt

Resulta que Angelina Jolie quiere llevar a sus hijos a vivir con ella (al país que elija). No obstante, Brad Pitt no piensa firmar ningún permiso, ya que no quiere tener a sus pequeños tan lejos de él.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. Pero en este momento tengo que establecerme donde su padre elige vivir”, confesó la celebridad de Hollywood durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

Angelina Jolie y Brad Pitt paseando con sus seis hijos.

En dicho magazín, donde apareció desnuda en la portada, aseguró sentirse “atrapada”. La negativa de su exesposo la ha alejado de su sueño y eso es algo que la frustra. Ella tiene planeado pasar un tiempo en África con sus hijos el año que viene, pero no sabe si Pitt lo permitirá.

"Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo", añadió.

Angelina Jolie se desnudó para la revista Harper's Bazaar.

Hijos de Angelina Jolie son su fortaleza

Además, Angelina Jolie resaltó el gran apoyo que ha recibido por parte de sus seis hijos tras separarse de Brad Pitt.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en septiembre de 2016.

“Mis hijos conocen mi verdadero ser y me han ayudado a encontrarlo nuevamente y a abrazarlo. Han pasado por mucho. Aprendo de su fuerza”.