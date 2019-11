Alejandra Baigorria: “No estoy embarazada…que yo sepa”

La empresaria Alejandra Baigorria decidió ponerles fin a los rumores sobre un posible embarazo suyo, durante una entrevista para el programa “En boca de todos”.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ y su novio Arturo Caballero se presentaron en el magazine de espectáculos para dar detalles sobre cómo va su relación y se animaron a hablar sobre la posibilidad de convertirse en padres.

¿A qué se dedica el novio venezolano de la 'rubia de Gamarra', Alejandra Baigorria?. Fuente: Magaly TV, la firme

Al ser consultada sobre las especulaciones que apuntaban a que se encontraba en la dulce espera, la modelo contó la verdad. “No, es mentira, por ahora no (estoy embarazada), que yo sepa no”, comentó, entre risas.

Tras la revelación, Arturo Caballero decidió dar detalles del por qué se creyó que él y Alejandra Baigorria iban a tener un bebé.

Según comentó el ‘Rey Arturo’ todo se trató de una confusión por uno de los videos que compartió en sus historias de Instagram.

“Yo estaba comprando unos muebles para la casa y creo que se veía una cuna en una de mis historias de Instagram y ahí empezaron a pensar que estaba comprando una cuna”, explicó el novio de la ‘Rubia de Gamarra’ en “En boca de todos”.

Mario Hart sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: “Será una súper madre”

A pesar de que su romance no acabó de la mejor manera, Mario Hart le deseó lo mejor a Alejandra Baigorria ante la posibilidad de que esté embarazada. “Ella es una gran persona y sé que será también una súper madre. Se trata de una nueva vida que estaría trayendo al mundo”, afirmó.

Mario Hart y Alejandra Baigorria en Combate.

Israel Dreyfus emocionado por supuesto embarado de Alejandra Baigorria

Israel Dreyfus opinó sobre el supuesto embarazo de Alejandra Baigorria, al asegurar que no tendría nada de malo que la ‘Rubia de Gamarra’ se convierta en madre a la edad que tiene. “A la edad que tiene, no estaría mal. Le caería bien, ahora que tiene una relación estable, es una chica exitosa. La conocí cuando era una niña, en el sentido que no sabía nada de la vida. Si es así, bendiciones, qué bonito”, señaló.

Rosángela Espinoza también se mostró muy emocionada ante la posibilidad de que la empresaria esté esperando a su primer hijo.