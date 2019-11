Adolfo Aguilar revela el motivo por el que canceló su boda

Adolfo Aguilar reveló detalles ocultos de su vida privada. El exconductor de “Yo soy” confesó, en una entrevista, que hace algunos años estuvo por casarse. Sin embargo, tomó la decisión de cancelar su boda.

En entrevista con el programa “Dilo”, que conduce Janina Bejarano, el también productor dio la desconocida revelación. Y es que hace poco más de 10 años estuvo a casi de contraer matrimonio con su última novia.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, narró.

Adolfo Aguilar.

Al descubrir que su relación no tenía futuro, Adolfo Aguilar prefirió cancelarla. Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”, agregó.

En la entrevista también relató que su primera decepción amorosa a los 15 años, con la prima hermana de su mejor amigo. Todo parecía ir bien, hasta que lo vio en compañía de otro hombre.

“Me moría por ella y, ¡de pronto!, salió con enamorado”, recordó el presentador de televisión, quien también hizo otras hilarantes revelaciones.

Adolfo Aguilar.

¿Adolfo Aguilar conducirá programa con 'Chibolín?

A través de Instagram, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ compartió una instantánea con el exconductor de “El artista del año” y “Yo soy”. "Con mi hijo Adolfo Aguilar celebrando”, se lee en la descripción de la fotografía.

Esto sucedió hace unos meses, tras su salida como jurado en “El artista del año”. Dicha imagen aumentó las sospechas del presentador de televisión en una posible colaboración con el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Captura de Instagram.

Luego de su salida del programa de Gisela Valcárcel, usuarios en las redes sociales lo respaldaron, asegurando que hizo bien salir de allí.

“Quedará muy bien ahí, no con la antipática de la Gisela”, “Estas mejor ahí, no con la antipática de la señora”, fueron algunos de los comentarios.