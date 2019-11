¡Que levante la mano, quien no lloró un adiós...! Al ritmo de la canción inició hace 11 años el romance entre Tula Rodríguez y Javier Carmona. Sin embargo, no todo es color de rosa, desde hace un año, les ha tocado vivir su prueba más complicada.

El esposo de ‘Tula’ quedó hospitalizado y cayó en estado vegetativo. Desde ese momento, la vida de la conductora dio un giro de 180 grados. Ayer, a través de sus stories en Instagram, ella compartió un video donde comentó sobre la renovación de votos matrimoniales de su hermana.

PUEDES VER: Mónica Cabrejos revela que hija de Tula Rodríguez atraviesa problemas de salud

“Veinte años después ella quiere reafirmar que es el hombre de su vida, con el que quiere compartir el resto de su vida. Es una historia hermosa como pocas y no saben lo feliz que está la familia”, se refirió ‘Tula’ Rodríguez.

Tula Rodríguez y Javier Carmona en su boda.

Tras la decisión de su hermana, la conductora no dudó en prestarle su tiara con la que lució el día de su boda con Javier Carmona. No obstante, su hija le realizó un singular pedido que enterneció a Tula Rodríguez.

PUEDES VER: Tula Rodríguez administrará bienes de Javier Carmona junto a hijo de su esposo

Su pequeña Valentina le pidió que no regalé su tiara a su tía Verónica, sino que la presté. “Valentina me dijo ‘por favor, no hay que regalarle la tiara, hay que prestársela, porque yo quiero el matrimonio que tú has tenido y yo quiero usar esa tiara porque tu matrimonio es el más bonito del mundo’”, dijo la conductora de televisión.

Las palabras de su hija conmovieron hasta las lágrimas a la popular ‘Tula’. Así que decidió contar esta bella historia a todos sus seguidores de Instagram.

Por otro lado se refirió sobre su viaje a la boda de su hermana a Iquitos. “El amor hay que celebrarlo y festejarlo. Me es importante desconectarme porque estoy muy cargada. Me va a ayudar muchísimo a estar con mis papás, con mi hermana y con Valentina”, resaltó.

En el mes de agosto, a través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una fotografía de la boda con su esposo, recordando sobre su sólido matrimonio, a pesar de los difíciles momentos frente al estado delicado de salud de Javier Carmona.