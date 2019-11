Andrea Llosa arremete contra Tony Rosado: “Es un ser repudiable”

Andrea Llosa, conductora del programa “Nunca más”, se mostró indignada por las actitudes ofensivas hacia las mujeres que realiza el cumbiambero Tony Rosado.

La periodista manifestó, en conversaciones con El Popular, que el ‘Ruiseñor de la cumbia’ es una persona nefasta. Además, recomendó a las féminas dejar de ir a sus presentaciones, pues es ahí donde él se muestra tal y como es.

PUEDES VER: Andrea Llosa presentará caso de exseleccionado denunciado por agresión física a su esposa

“A mí me parece un ser repudiable por todos lados, un hombre que se exprese así de una mujer es lamentable. Además, parece que no entiende. El castigo que debería recibir este señor es que ninguna mujer vaya a sus conciertos y que se quede solo cantando”, expresó la conductora de televisión.

Andrea Llosa.

“Me parece horrible el mensaje que da, además en una coyuntura de violencia podría utilizar ese espacio tan grande que tiene para enviar un mensaje bacán. Puede hablar el tema del amor en buena onda, de las relaciones tóxicas y de la no violencia hacia la mujer”, manifestó también Andrea Llosa.

La periodista insinuó, además, que estas actitudes del cumbiambero se deban a problemas internos de él mismo. “A lo mejor tiene un problema y nadie lo sabe, no sabemos qué infancia habrá tenido. Tal vez sienta que dice lo correcto, pero no es normal lo que hace”, indicó.

Tony Rosado.

Andrea Llosa apoya a víctimas de violencia

Por otro lado de la entrevista, la conductora de televisión reveló que recibe casos de hombres pidiéndole ayuda, pues en los últimos años también se ha incrementado los actos de violencia contra el género masculino. La mayoría por parte de sus parejas.

“Desde hace un tiempo tocamos historias de ellos cuando son vulnerados. Lo que pasa es que muchos se me acercan en la calle y me piden ayuda”, contó.

Polémicas frases de Tony Rosado en sus shows.

Andrea Llosa no deja de ocultar su indignación porque el tema de la violencia contra la mujer no ha disminuido y las autoridades policiales no reaccionar o hacen algo para poder frenarlo.

“Más allá de hacer la respectiva denuncia y que la policía hace su chamba, lamentablemente hay la sensación de que las autoridades no se ponen fuertes [...] Vemos este tipo de fiscales y que sueltan a los violadores, es una locura. la gente siente que los fiscales están a favor de los delincuentes”, expresó la periodista.