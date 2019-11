Telenovela: ‘Chapa tu combi’, drama y mensaje

Michelle Alexander presentó ayer ‘Chapa tu combi’, escrita por Eduardo Adrianzén que nos presenta una historia de amor con toques de drama, a raíz de una tragedia inspirada en hechos reales que en su momento conmocionaron nuestro país: la muerte de los jóvenes asfixiados encerrados en un container.

La telenovela que se estrena este miércoles 13 por América Televisión es protagonizada por: Daniela Feijoó, Gustavo Borjas y Emanuel Soriano, quienes estarán al lado de los experimentados Emilram Cossío, Stephanie Orúe, Juan Carlos Rey de Castro, Pold Gastello, Patricia Alquinta, entre otros.

“Se inicia con el drama que es la premisa para echar una mirada y preguntarnos ¿qué sucedió y por qué sucedió esa tragedia? Toda una cadena de responsables, gente sin escrúpulos, que no tienen valor, que llegan al poder y donde siempre ‘pagan pato’ los más pobres. Un claro ejemplo de la corrupción”, contó la productora, quien agregó que la crítica social en sus producciones es un sello.

“En ‘La piel de Alicia’ nos resultó. Tocamos un tema muy delicado (una violación) y algunos nos decían que no, pero causó impacto y la gente empezó a hablar de ello. Siempre mandamos un mensajito. Nuestra misión es entretener, pero también es importante hacer reaccionar. Esta vez, nos hemos inspirado en estos sucesos tan trágicos, que nos dolió a todos para desenmarañar todas estas cosas feas que suceden en nuestro país con los ciudadanos anónimos”, indicó.

Alexander hizo hincapié en que ‘Chapa tu combi’ no es la historia de esta tragedia netamente, pero que sirvió de premisa. “Además, creo que no es el único acto de esclavitud laboral espantosa que sucede en el país. No vamos a ahondar en la tristeza de la familia, no lo pretendemos, pero sí pretendemos sacar una lección de lo que pasó”.