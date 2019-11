Programa “Hoy” encontró reemplazo para Mhoni Vidente

Gran sorpresa causó el despido de Mhoni Vidente del programa Hoy. La astróloga conducía uno de los espacios más esperados por los televidentes, pues sus conocimientos en astrología le ayudaban a predecir el futuro de algunos famosos.

Sin embargo, el ciclo de la adivina cubana llegó a su fin, pues Televisa decidió ponerla a un costado para recurrir a los servicios de otra astróloga.

Se trata de Mizada Mohamed, quien también colabora en el mismo programa, pero en la sección “Horóscopos de Hoy” desde hace ya varios años. Al parecer, su tiempo en dicho espacio fue más que suficiente para ocupar el lugar de Mhoni Vidente.

No obstante, la incorporación de Mizada llama la atención, pues hace unos años reveló que no le gustaba meterse en la vida de los famosos, como lo hacía -o lo sigue haciendo- Mhoni Vidente.

“Respeto a los que hacen las predicciones anuales para los famosos y las publican; yo, insisto, si el artista me lo pide, se lo hago, si no, no, de repente nos andamos metiendo en lo que no debemos. Si a otros le gusta hablar de eso, que lo hagan, a mí me gusta hablarle sólo a mi gente”, comentó en aquella oportunidad.

Mhoni Vidente: ¿Despiden a otro integrante más del programa “Hoy”?

Tras la salida de Mhoni Vidente, surgieron los rumores del despido de la conductora Galilea Montijo, quien brilló por su ausencia no solo en el programa Hoy, sino en redes sociales. Ante esto, la productora Magda Rodríguez decidió aclarar la situación y explicó el motivo que ha tenido ocupada a la presentadora.

“Galilea regresa el lunes 11, estará acá con nosotros. Estuvo en un periodo vacacional, al que normalmente los conductores tienen derecho una vez al año, independientemente de las vacaciones que tomamos todos como producción”, explicó.