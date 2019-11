Karla Tarazona arremete contra mamá de Chabelita y defiende a Pamela Franco

No se quedó callada. Karla Tarazona envía mensaje a Rosa Arenas, mamá de Isabel Acevedo, quien cuestionó los valores morales de Pamela Franco.

Por primera vez, la madre de la popular ‘Chabelita’ habló tras la ruptura de su hija con Christian Domínguez y se encargó de despotricar contra la bailarina Pamela Franco.

“Como mamá jamás aceptaría que mi hija salga a las tres de la madrugada a que se encuentre con un hombre en una discoteca. Tres de la madrugada salen las mujeres que no tienen valores”, manifestó Rosa Arena sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco.

Ante estas declaraciones, Karla Tarazona no dudó en contestar estas duras palabras de la mamá de Isabel Acevedo,

“Entonces, ¿cómo se le llamaría a una chica que sabe que el hombre tenía mujer y un recién nacido, y se va de viaje? porque hay pruebas”, empezó diciendo la conductora de ‘Válgame’.

“¿Cómo llamaríamos a una chica que se va de viaje con un hombre casado?, ¿Cómo llamaríamos a esas mujeres?”, agregó haciendo referencia a cómo inició la relación entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez.

Karla Tarazona imita a Chabelita

Respecto a la imitación que realiza sobre la ‘Chabelita’, la conductora de televisión admitió que no le constó mucho trabajo preparar el personaje.

“Seis años trabajado en ‘Recargados de risa’ algo tenía que haber aprendido (...) La verdad que no (me costó trabajo sacar el personaje), porque es tan simple (...) No me malinterpreten, lo que pasa es que ese personaje es sencillo y fácil, se hace rápido”, indicó sobre su parodia a Isabel Acevedo.

Karla Tarazona sobre Pamela Franco

Finalmente, Karla Tarazona tuvo una curiosa respuesta respecto a si le daría su bendición a una posible relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez.

“Él nunca la oficializó. Entonces puede ser el momento que se amisten y que las cosas cambien. Las personas tienen derecho a ser feliz”, acotó.