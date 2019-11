Bailarina Angye Zapata sobre si Josimar la decepcionó: “Lo que se ve, no se pregunta”

Después de algunas semanas alejada del escándalo, la bailarina Angye Zapata reapareció en televisión. La joven declaró para las cámaras de “En exclusiva”, cuando asistió a la fiesta que organizó Karla Tarazona para celebrar que llegó a los 900 mil seguidores en Instagram.

Angye Zapata, quien se divirtió al ritmo de los Conquistadores de la salsa, se mostró feliz de que ya haya pasado la tormenta en la que se vio envuelta junto al salsero. “Era lo que yo estaba esperando”, expresó.

La exbailarina de Josimar aseguró que se encuentra tranquila y enfocada en el trabajo y el baile, por ello no quiso responder si ella fue la manzana de la discordia entre el intérprete de “He sentido amor” y su aún esposa Gianella Ydoña.

“Se especualaron tantas cosas que a veces es mejor callar y no porque uno calle está diciendo que es verdad (los rumores). A veces es mejor la tranquilidad que todo”, declaró la bailarina para las cámaras de Panamericana Televisión.

Aunque no quiso dar detalles del romance que tuvo con Josimar Farfán, Angye Zapata no se refirió de la mejor manera de su exjefe. “No hay nada bueno qué hablar, entonces, cuando no hay nada bueno, es mejor no decir nada”

Al ser consultada si Josimar la decepcionó, la joven que estuvo en la polémica por tomarse fotos en el cuarto de Gianella Ydoña indicó: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Por otro lado, la bailarina de 18 años aseguró que ella fue la que salió perdiendo en todo el escándalo con Josimar. “La que se vio perjudicada en todos los aspecto fui yo, lo que es trabajo, familia, oportunidades (....) lo único que yo quise fue retirarme de la orquesta y no declarar abosulatamente y como dice, el karma existe”, sentenció.