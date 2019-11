Susy Díaz rompe con sujeto que la agredió y sorprende con nueva ‘dieta’ en honor a su soltería

La siempre polémica Susy Díaz sorprendió a sus fans al revelar en Instagram que terminó su romance con Walter Obregón de manera definitiva.

A través de una publicación en la citada red social, la excongresista compartió una imagen en la que reveló que su historia de amor con el joven empresario llegó a su fin, pero no solo eso, sino que además aprovechó la ocasión para presentar una más de sus ‘dietas’.

“Ahora si es definitivo mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre me hace feliz se queda, si no se va. Voy hacer la dieta del huevo: Año Nuevo, hombre nuevo”, escribió en su post de Instagram.

Más tarde, Susy Díaz dio a conocer mayores detalles sobre los motivos por los que decidió ponerle punto final a su vínculo sentimental con Obregón.

"Hemos terminado de mutuo acuerdo, es definitiva nuestra separación. Yo le dije bien claro que si me hacía feliz continuaría conmigo, pero como no me hacía feliz decidí que se vaya. Acá en Lima la pasábamos lindo, en Huarmey cambiaba completamente, paraba amargado, molesto, frío. Incluso hemos estado ahí por varios días y al final todo se enfrió, por eso acabamos para siempre", reveló en declaraciones para el diario El Popular.

"En Lima me hacía la dieta del arroz con pato, a cada rato...Pero en Huarmey me hacía la dieta de la jamonada, no me hacía nada...Y como a mí me dicen calamina porque si no me 'cla...' bien me vuelo, me volé. ¿Si despediré el 2019 soltera? No tengo que tener mi repuesta ahorita, pero en el 2020 veremos que pasa", añadió.

Susy Díaz, la vedette que dejó las tangas para ocupar una curul en el Congreso de la República. (Foto: captura)

Recordemos que en julio pasado, Susy Díaz también anunció que se separó de Walter Obregón y lo acusó de haberla agredido físicamente por hacer pública su ruptura. Sin embargo, poco después, retomó la relación.

Susy Díaz se compara con el ‘Joker’

Susy Díaz sorprendió a sus fans en Instagram al compararse con el ‘Joker’ en una imagen donde aparecía sonriendo al lado del villano de Batman. “Te copiaste de mi maquillaje”, fueron las palabras que utilizó la excongresista en dicha imagen.