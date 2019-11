Flavia Laos sobre cirugías estéticas: “No hay mujer fea sino misia”

Flavia Laos ha sido calificada en más de una oportunidad como uno de los rostros más bellos de la televisión, desde muy pequeña también logró sobresalir en la pantalla chica por su gracia y talento para la actuación y el canto. Sin embargo, la ex “quinceañera”, no contenta con su belleza natural ha optado por realizar algunos cambios en su imagen.

La novia de Patricio Parodi fue consultada por el programa “Válgame” precisamente sobre los ‘retoques’ que ha realizado en su cuerpo, Flavia Laos sorprendió a todo el set del programa con un controversial comentario.

“Las mujeres queremos ser lindas y no hay mujer fea sino misia", dijo entre risas Flavia Laos, cuando le preguntaron sobre las cirugías estéticas a las que suelen someterse las ‘chicas reality’.

“La que dice que no se ha hecho ‘arreglitos’, miente totalmente, de verdad”, sentenció la joven intérprete, quien afirmó que las constantes rutinas de ejercicios y una buena alimentación son clave para lucir un “cuerpo de verano”.

“En verdad ahorita ya estoy empezando a ‘full’ con el deporte, ya viene verano y nada, en verdad es comer poquitos carbohidratos en cada comida, eso es lo que yo hago”, contó Flavia Laos.

Al ser consultada sobre el tiempo que dedica a sus rutinas en el gimnasio, la actriz de 22 años confesó que ya no tiene tiempo para ejercitarse , sin embargo no ha dejado de hacerlo. “Sinceramente cuando voy, dos horas pero voy tres veces por semana. O sea le he bajado un montón al ‘Gym’ pero voy a empezar otra vez, lo prometo”, acotó.

Incluso, Flavia Laos mencionó que se alimenta tres o cuatro veces al día y que sí consume gaseosas pero “solo los fines de semana".

A pesar de recibir constantemente elogios por su apariencia, Flavia Laos no se siente cómoda con su actual figura y prometió volver a ejercitarse con más fuerza. “La verdad estoy con dos kilos demás porque me he comido todo Costa Rica”, dijo una divertida Flavia, refiriéndose a su viaje al país centroamericano junto a su pareja Patricio Parodi.