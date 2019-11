Patricia Portocarrero: “Mi rol en la vida es hacer reír”

Por: Cecilia Castillo S.

‘Es lo que hay’ es un unipersonal donde la actriz Patricia Portocarrero cuenta, muy a su estilo, su incesante búsqueda del amor. Madre del pequeño Milan, quien es el centro de su vida, disfruta hoy un nuevo amor de pareja y de una fructífera etapa laboral.

“‘Es lo que hay’ es mi debut en los unipersonales. Siempre he estado acompañada de actrices (Las Bandalas) y actores talentosos. Pero un día dije, ‘ya estoy madurita’ y me mandé... Y acá estoy, con una nueva temporada, pero en el teatro La Plaza, todos los miércoles de noviembre”, nos dice a través del hilo telefónico.

En ‘Es lo que hay’ se dan temas que querías hablar en solitario...

Claro, cosas que me salieran del alma. Lo presenté en el renovado Teatro Julieta y ahora vamos en La Plaza (Larcomar). Es una historia íntima, digamos personal con un poco de ficción, en mi propio lenguaje que son los acentos, que es con lo que me gusta jugar. Pero básicamente contar mi historia de la búsqueda del amor y de paso también mi búsqueda de la maternidad.

¿Te parece que hay mucha presión para encontrar pareja y dar el paso a la maternidad?

Si, mucha presión, pero no solo del resto sino de uno mismo. Presión de querer enamorarse, de encontrar al hombre perfecto, presión de que avance el reloj biológico. Para mí esa es la gran presión, y claro cuando alguien lo comenta puede que te vengas abajo...

Pero hay mujeres cuya prioridad no es encontrar al hombre perfecto ni la maternidad.

Claro y de eso también hablo. De la opción de no ser mamá, de ser mamá de diferentes formas, de la adopción o simplemente de no serlo. De encontrar la felicidad, de sentirte realizada en otras cosas como estudiar o viajar. Cada quien tiene su propia historia y en este caso quería contar la mía.

El humor es algo que caracteriza tus trabajos desde tus inicios, y en una entrevista de televisión dijiste que el peruano quería reír. ¿Sigues pensando así?

Si. Necesitamos reírnos. La risa es un desfogue y una caricia al alma. Y por qué creo que necesitamos reírnos. Porque hay cosas difíciles que estamos viviendo día a día y la risa nos da ese espacio de tranquilidad que necesitamos.

¿Tu nuevo personaje en la telenovela ‘Princesas’ también será de humor como lo fue María Elena Vílchez?

No. Será distinto. Mi reto es no parecerme a María Elena. Es un reto como actriz que me he puesto. Allí seré una de las malas, aunque mala con humor. Mi rol en la vida es hacer reír y de eso estoy consciente.

¿Imaginaste el éxito de María Elena Vílchez, personaje que nació en ‘Ven baila quinceañera’ y que luego derivó en su propia serie (‘Los Vílchez’)?

Uf, María Elena es algo tan importante en mi carrera.. Me ha dado un acercamiento con el público de una manera increíble. Un cariño enorme. La verdad, lo que he logrado es 100% por y para el público. Era un misterio si gustaría, y si eso no pasaba, ¿qué haría yo?, ¿volvía al secretariado? (ríe). Entonces, solamente puedo agradecer cuando la gente se me acerca y me dice que los hago matar de risa. Siento que es un regalo de Dios llevar risa a un lugar donde de repente la necesitaban. Hace poco, en una tienda, una señora me dijo que había estado muy grave, al borde la muerte, internada. Y me agradeció (se le quiebra la voz)... Me dijo que en ese trance, solo esperaba la hora de la telenovela para verme y que había sido su terapia. Eso no tiene precio. Que te digan eso es una bendición.

¿Por qué crees que enganchó tanto con el público? Será que se asemeja a muchas mujeres peruanas, madres solteras, luchadoras...

Si, una mujer ‘luchona’, pero que también se equivoca, la friega, mete la pata, es chueca cuando tiene que serlo. La construcción de ese personaje fue muy lindo, de la mano de los guionistas y del productor, y claro lo que yo le puse. La tercera parte debe estrenarse en la quincena de diciembre. Es un elenco que además se adueñó de personajes y los hizo propios. Todo está muy divertido.