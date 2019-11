‘Pantera’ Zegarra tras ampay consumiendo drogas: “Fue por curiosear, pero qué puedo hacer”

Luego de difundirse las imágenes en las que se ve al boxeador David ‘Pantera’ Zegarra llevándose a la nariz una misteriosa sustancia, el exparticipante de ‘Combate’ admitió que lo consumido eran drogas sintéticas.

En comunicación con el programa “Magaly TV: La firme”, ‘Pantera’ admitió lo que se venía especulando en las últimas horas. “Sí pues, huev..., la cag... por curiosear, pero qué puedo hacer, ya están saliendo las imágenes y tampoco me voy a esconder”.

Al ser consultado si esta decisión podría afectar su carrera deportiva, Zegarra señaló “No me puede perjudicar porque yo tengo doping, tengo exámenes y ha sido en una etapa de no competencia. Esos tonos electrónicos solo pasan el país una vez o dos, nada más. A las personas afectadas les estoy pidiendo disculpas, fue un momento de curiosidad y la curiosidad mató al gato”.

“Me quedé hasta el día siguiente, estaba ebrio y todos estaban en esa vaina”, remató ‘Pantera’.

El boxeador no se quedó allí, y defendió su postura. “¿Por qué curiosear a mi edad está mal si es algo que nunca he hecho? La curiosidad es para las personas que nunca han hecho algo y quieren saber qué pasa. Es algo que no pasa siempre y eso pasó hace 7 u 8 meses”.

Al ser consultado si conocía cuál era la sustancia que consumió en la fiesta electrónica, el pugilista indicó que “Era una droga rosada” pero señaló que no recordaba el nombre.

¿Magaly no le cree?

A pesar de las disculpas de ‘Pantera’, la conductora Magaly Medina desmintió al boxeador, indicando que la fiesta en la que fue captado consumiendo drogas no sucedió hace 8 meses como indicó, sino que tuvo lugar el 13 de julio.

“No empecemos mintiendo. Si vamos a hacer un mea culpa, hagámoslo bien” sentenció la conductora.