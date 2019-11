Pablo Lescano se burla sobre las especulaciones de su supuesta adicción

La salud de Pablo Lescano estuvo en la mira de todos los medios ya que canceló sus show con la banda ‘Damas Gratis’ y no estuvo más como jurado en el programa ‘Pequeños Gigantes’. Así fue como comenzaron las especulaciones de que estaba enfermo pero no se sabía de qué.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Mercedes Cordero, una periodista que sigue a la agrupación desde sus inicios, aseguró que el cantante tiene problemas de adicción y por eso se ausentó en sus presentaciones. Esto fue lo que dijo a Teleshow:

“Pablo está internado porque tiene un problema de adicción, nadie está cubriendo la pólvora con esto. Lo que yo quería era dar un pasito más y contar qué hay detrás de un problema de adicción, en su caso una interna familiar tremenda. La información que yo tengo es que está en el centro de rehabilitación en Tortuguitas”.

Pablo Lescano

Estas declaraciones hicieron que Pablo Lescano se defendiera a través de las redes sociales y escribió un tuit con un tono irónico: “Acá te dormís una siesta y estos giles te velan, eh”. A pocas horas de haberlo lanzado obtuvo 500 mil likes y miles de compartidos.

El líder de ‘Damas Gratis’ se hartó de que se hable mal de él y confesó que se sintió peor cuando lo tildaron de ‘adicto’. Por eso puso un post en su cuenta de Instagram donde mostraba las siguientes presentaciones de su banda:

“Dejen de hablar giladas, manga de LOROS. Nos vemos en el Luna Park”, se puede leer en la publicación. De esta manera, Pablo Lescano asegura que no está internado y confirma los conciertos en este lugar.

Mercedes Cordero aseguró que no estaba mintiendo ya que conoce desde hace años al vocalista y a su banda:

Pablo Lescano

“A Pablo lo he visto muchísimas veces personalmente. Mi primer laburo fue en una radio bailante y le hice una entrevista 20 años atrás, cuando recién arrancaba: no era el Pablo Lescano que conocemos ahora, era un pibe que recién arrancaba, y nunca lo he visto desbordado, destruido, que pudiera hablar. Si dijera eso estaría faltando a la verdad”.

Los fanáticos del cantante y de la banda de cumbia ‘Damas Gratis’ creen que la periodista está levantando falsos para hacerse conocida y la culpan de colgarse de la fama del artista.