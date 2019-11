Juliana Oxenford contra escuelas de periodismo: “Solo enseñan a ser ‘influencer’ y rifar alfajores”

Juliana Oxenford contó en la red social Instagram que se encuentra recuperándose por someterse a una delicada operación para extraerse los pólipos en el endometrio.

Mientras se recuperaba en su casa después de la operación, Juliana Oxenford aprovechó su tiempo libre para poder abrir el baúl de los recuerdos y mostrar algunas fotos inéditas de su vida en Instagram.

Juliana Oxenford dice que a los periodistas los educan para ser 'influencers'.

A través de las historias en la red social, la periodista de Latina compartió unas fotos de cuando era reportera y salía a las calles para buscar historias y nuevos personajes.

Al ver esas fotos, Juliana Oxenford hizo una crítica a los nuevos profesionales en periodismo. El mensaje fue dirigido a sus colegas que se encuentran ejerciendo y también para aquellos jóvenes que están recibiendo educación.

“Recordando épocas de reportera. Lo que se encuentra navegando. A mi me enseñaron que para ser periodista había que hacer calle, mucha calle. Parece que la nueva escuela solo enseña a ser ‘influencer’ y rifar alfajores”.

Antes de que sea la conductora en el noticiero de Latina, Juliana Oxenford fue una de las reporteras en el programa “Punto final” que conducía Nicolás Lúcar en Latina.

También ha tenido un programa propio en RPP y ATV. Recientemente, la periodista confirmó su salida inesperada de radio Exitosa, donde tenía un espacio radical de entrevistas.

Juliana Oxenford lamenta que cualquier persona sea periodista

En la red social Instagram, la periodista Juliana Oxenford contó cómo fue el encuentro que tuvo con un joven que estudia periodismo. Esto fue lo que contó:

“Se me acerca un chico en el supermercado y me dice que quiere ser periodista. Le respondo que me parece genial y que debe hacer mucha calle. Me mira y comenta: ‘lo sé, lástima que hay quienes sin mérito alguno se paran frente a una cámara’. Sentí mucha pena porque tiene razón”.