Emma Watson sobre su soltería: “A mis 30 años estoy en una autorrelación”

Emma Watson ha demostrado una vez más que la mejor relación que se puede tener es con uno mismo. La actriz de 29 años ha confesado que no tener pareja no es sinónimo de soledad, al contrario, de autorrealización.

La artista siempre ha estado trabajando en su lucha feminista donde busca la igualdad social, económica, política, laboral y escolar para las mujeres; y se ha convertido en un ejemplo a seguir de muchas.

Cerca de cumplir 30 años, Emma Watson tuvo una entrevista con la revista Vogue UK y ahí explicó lo difícil que es llegar a su edad estando soltera en esta sociedad en la que vive donde sus padres formaron una familia cuando tenían 20.

Emma Watson confirma esta en una 'autorrelación'

Si una mujer pasa esa edad y sigue sin tener pareja o hijos, estaba mal visto y ese pensamiento prehistórico sigue hasta el día de hoy.

“Si no has conseguido un hogar, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás a punto de cumplir 30 sin estar en una posición segura y estable en tu carrera, o si todavía estás tratando de planear tu vida en una edad en la que supuestamente ya deberías tener todo resuelto, te produce una terrible ansiedad”, asegura la recordada Hermione Granger.

A pesar de que Emma Watson ha visto que las mujeres son amas de casa y esposas encargadas del hogar, aún cree que la vida es corta como para pensar en tener pareja. En el film ‘Mujercitas’, interpreta a Meg, una joven soñadora que su único sueño es casarse con el hombre que ama, cosa que no tiene nada que ver con sus ideales.

“Tengo que ser sincera y admitir que no creía en el discurso de ‘soy feliz con mi soltería’, pensaba que era pura palabrería. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero realmente estoy feliz siendo soltera. Yo lo llamo estar en una ‘autorrelación’”, aseguró.

Emma Watson forma parte del elenco de 'Mujercitas'

Emma Watson es reconocida mundialmente no solo por su participación en ‘Harry Potter’ sino por su trabajo como embajadora de la ONU para mujeres y por ser parte de la campaña ‘He & She’ que lucha por la igualdad de género.

A través de estos proyectos conoció a Malala, una joven ganadora al Premio Nobel de la Paz quien aseguró que gracias a la actriz se puede autodenominar ‘feminista’.