Pantera Zegarra reconoce haberse drogado: “Todos somos pecadores”

David “Pantera” Zegarra admitió haber consumido drogas en una fiesta electrónica, tal como se pudo apreciar en las imágenes emitidas en el programa “Magaly TV, la firme”, y pidió disculpas a todos los que vieron el video.

“Pido disculpas a todo el país por esto, me arrepiento de haber hecho eso. Eso sucedió hace 8 meses en una fiesta electrónica donde fui a divertirme, había tomado mucho y cometí esa ‘travesura’, un momento de estupidez”, manifestó el boxeador.

A través del programa de Magaly Medina se pudo visualizar a la “Pantera” Zegarra con dos amigos: una fémina y un joven, quienes le facilitan un sobre pequeño que contenía el estupefaciente que, segundos más tarde, el ex chico reality lo abre para extraer la sustancia y llevárselo con una llave hacía la nariz.

Luego de las polémicas imágenes, el boxeador se pronunció en un conocido medio local.

"Pantera" Zegarra y sus amigos en fiesta electrónica. (Foto:captura)

“No, en ese momento no estaba entrenando para una competencia, por eso sucedió. Además, fue la primera y única vez que lo hice, después de eso me sentí asqueroso. Me pasé de tragos, fue un momento de ‘vacilón’, me dio curiosidad, pero no es un hábito en mi vida”, agregó el ex chico reality.

“Pantera” Zegarra indicó que él es responsable de sus actos, pero dejó en claro que lo hizo por curiosidad.

“Estoy asumiendo la responsabilidad de mis actos, pero repito que fue una curiosidad, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado, todos somos pecadores (...) Y estoy seguro de que esto no vuelve a pasar. Una vez más, pido disculpas”, acotó.