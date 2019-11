‘Zorro Zupe’ revela que recibió dos propuestas para postular al Congreso

En pleno debate de los conductores de “Válgame”, el ‘Zorro Zupe’ dejó boquiabiertos a sus compañeros al revelar que recibió dos propuestas para postular en las elecciones 2020 al Congreso de la República.

El polémico panelista defendió a los personajes de la farándula que ya lanzaron su candidatura y promesas si es que son elegidos.

“Un poco de paz, tranquilidad chicos, yo pienso que cualquier persona que quiere hacer algo bueno por el país puede ser congresistas. Yo recibí un par de propuestas, me gustaría, pero ahora no me siento preparado”, reveló ‘Zorro Zupe’.

Por su parte, Mónica Cabrejos llamó ‘comechados’ a figuras como la exvdette Mariela Zanetti, ‘Tigresa del Oriente’, Monique Pardo y Susy Díaz, que intentan ganar una curul luego de figurar en escándalos mediáticos.

“¿A qué comunidad representa Mariela Zanetti? todos puedes postular, lo que no se debe permitir es más comechados porque no tienen trabajo y que encuentren en el sueldo del Estado, algo más rentable”, sentenció la conductora de “Válgame”