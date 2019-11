Sharlene lanza su nuevo sencillo “Aerofobia”

La dominicana, Sharlene, la talentosa cantante, compositora y actriz, que ha cautivado al mundo por su melódica voz y sensualidad única, estrenó su nuevo sencillo, “Aerofobia”, junto con el video para la canción.

El tema, “Aerofobia”, escrito por Omar Koonze, Aldrin Martínez Díaz, Sharlene y Kano the Monster, quien también produjo la canción, es un tributo al amor con sonidos de reggaetón pop. El mismo es una reflexión sobre el vértigo, mezclado con un poco de miedo, que produce iniciar una relación, ya que sabemos que si acaba puede hacernos mucho daño, y podemos sentir que nos estamos estrellando contra el piso.

Sus letras dicen: “No es que no quiera volar ese avión, es que me da la sensación, que tengo las alas rotas, que puede que me estrelle”, relacionado con lo que muchas veces sentimos al comenzar una nueva relación.

En el video de “Aerofobia”, filmado en Los Ángeles, dirigido por Pedro Araujo y producido por Daniela Sánchez, figura a Sharlene en un entorno donde se mezcla el cielo con la tierra dando la sensación que se encuentra caminando entre las nubes, con un sol ardiente y brillante que simboliza la esperanza y el comienzo de un nuevo amor.

“Aerofobia” llega después de haber lanzado grandes colaboraciones como “Quien Dijo Miedo”, junto a Mike Bahía, “El Vecino” junto a Lalo Ebratt y “San Pedro” junto a Zion y Lennox.

Más sobre Sharlene

El 2019 ha sido un año de grandes logros para la cantante dominicana. Recibió el botón de YouTube por tener mas de 100,000 suscriptores, y en los Premios Pepsi Music, que recientemente se realizaron en Venezuela, Sharlene recibió cuatro premios por su colaboración en la canción “La Cadera” junto a La Melodía Perfecta y Mozart La Para, entre ellos “Tema del Año”, “Mejor Tema Fusión Tropical”, “Mejor Video Fusión Tropical” y “Video del Año”.